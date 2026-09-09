ActivaHS saca la hidradenitis de la consulta en Pontevedra

Salir de la consulta, caminar, compartir experiencias y hablar de la enfermedad en un entorno diferente ha sido la filosofía de ActivaHS, la primera «escuela en movimiento» organizada por el Servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) para pacientes con hidradenitis supurativa.

La iniciativa se celebró con un recorrido desde el centro de especialidades de la Casa do Mar de Mollabao hasta la Illa das Esculturas y contó con la participación de una docena de pacientes, acompañados por sus familiares, y seis profesionales sanitarios, según explicó a FARO la jefa del Servicio de Dermatología del CHUP, Laura Salgado.

La doctora destacó que se trató de «una iniciativa muy bien recibida», en la que el formato al aire libre permitió establecer una relación más cercana entre los pacientes y los profesionales y abordar cuestiones que, en ocasiones, resulta más difícil tratar dentro de una consulta convencional.

La hidradenitis supurativa es una enfermedad dermatológica crónica, inflamatoria y no contagiosa que provoca la aparición de nódulos, brotes dolorosos y lesiones, especialmente en zonas como las axilas o los glúteos. Su repercusión, sin embargo, va mucho más allá de la piel.

El dolor, las curas frecuentes, la recurrencia de las lesiones o la propia visibilidad de la enfermedad pueden afectar notablemente a la calidad de vida y favorecer el aislamiento social. Por eso, su tratamiento no se limita a la medicación, sino que requiere también prestar atención a los cuidados cotidianos, el manejo del dolor, los hábitos saludables y el bienestar emocional.

Con esa idea nació ActivaHS. Durante el recorrido por la ría, los participantes se organizaron en pequeños grupos para abordar diferentes aspectos relacionados con la enfermedad junto al equipo de la Unidad de Hidradenitis Supurativa.

Uno de los talleres, bajo el lema «Actívate», estuvo centrado en la importancia del ejercicio y la nutrición. Otro, denominado «Cuídate», se dedicó a las curas y al control de los síntomas diarios. El tercero, «Conoce tu hidradenitis supurativa», buscó mejorar la comprensión de la enfermedad y ofrecer a los pacientes herramientas para afrontar mejor su evolución.

La jornada terminó en la Illa das Esculturas con una merienda saludable y un diálogo abierto entre pacientes, familiares y profesionales.

El reducido número de participantes permitió mantener el carácter cercano y personalizado que buscaba la organización. La experiencia supone además un primer paso para explorar nuevas fórmulas de educación sanitaria en las que el paciente tenga un papel más activo y pueda compartir dudas y experiencias fuera del ámbito estrictamente hospitalario.

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Para el equipo de Dermatología, el movimiento, la información y el contacto entre personas con la misma patología son cruciales.