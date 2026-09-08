«Tenemos que vivir las emociones que acompañan al cáncer»

La psicóloga Vanesa Parada, de la asociación Adicam, participó en Pontevedra en el ciclo de charlas y talleres sobre cáncer ginecológico y salud del suelo pélvico «Unha ponte cara o benestar feminino» organizado en colaboración con el Concello de Pontevedra. En su intervención se centró en el diagnóstico desde el punto de vista psicológico y, especialmente, en las emociones que aparecen antes y después de recibir una noticia que puede cambiar numerosos aspectos de la vida de una mujer. Parada incidió en la necesidad de normalizar el miedo, la tristeza o incluso la culpa, así como en dejar espacio a las pacientes para expresar lo que sienten.

¿Cuál es el principal miedo tras un diagnóstico de cáncer ginecológico?

Muchas veces hay que empezar incluso antes del diagnóstico, porque puede existir un recorrido previo de molestias o síntomas hasta llegar a saber qué ocurre. Esa incertidumbre pesa mucho: preguntarse qué me está pasando o sentir que una sabía que algo no era normal. Después, cuando llega el diagnóstico, pueden aparecer el miedo, la tristeza, el bloqueo o incluso la culpa, preguntándose qué se ha hecho mal o qué se podría haber hecho para evitarlo.

¿Es posible que pese más la incertidumbre que el propio diagnóstico?

Sí, porque muchas pacientes llevan tiempo observando cambios en su cuerpo. Puede haber un sangrado, cansancio o dolor abdominal, síntomas que son bastante inespecíficos y que a veces se normalizan. Algunas mujeres llegan con la sensación de que no se las ha escuchado o de que no se ha dado importancia a algo que ellas sabían que no era habitual en su cuerpo. Esa experiencia previa también forma parte de cómo se vive después el diagnóstico.

Es habitual quejarse de falta de información en las consultas médicas. ¿Entender bien el diagnóstico ayuda a reducir la ansiedad?

Sí. Ante una situación así aparece mucho miedo y mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. Entender lo que está ocurriendo puede ayudar a tener cierta sensación de control. Por eso muchas personas buscan información, preguntan y quieren conocer mejor su enfermedad. También ha cambiado el perfil del paciente. Hace décadas era más pasivo y ahora encontramos muchas personas, especialmente jóvenes, que quieren saber, informarse e incluso consultar artículos científicos.

¿Qué suele preocupar más cuando se recibe la noticia?

Hay un poco de todo. Por supuesto preocupa el pronóstico, los tratamientos o qué va a pasar, pero para algunas mujeres lo primero son sus hijos. También hemos visto casos de personas que lo primero que hicieron fue hacer testamento, porque era algo que podían controlar y les daba tranquilidad. El diagnóstico no afecta únicamente a la parte médica: puede cambiar cómo te relacionas con los demás, tus planes de futuro, la maternidad o incluso tu situación laboral.

"Hay que evitar transmitir que la recuperación depende de la actitud del paciente"

¿Se habla lo suficiente del impacto psicológico de estos cánceres?

Creo que conocemos mucho más la parte médica y de los tratamientos. Es también lo que habitualmente se muestra cuando se habla del cáncer. Pero hay una parte importante que permanece más desconocida. Durante el tratamiento la paciente está muy acompañada por el entorno hospitalario, pero después puede sentirse más abandonada, porque disminuyen las consultas y tiene que empezar a convivir con determinadas secuelas. Además, desde el entorno puede aparecer la idea de que, como el tratamiento ha terminado, ya tiene que estar bien, cuando realmente su vida puede haber cambiado. Las reacciones y emociones que aparecen ante el cáncer son normales. Tenemos que permitirnos vivirlas.

¿La sexualidad sigue siendo un tema tabú?

Sí. El cáncer ginecológico afecta a una parte muy íntima. Puede tener impacto en la identidad como mujer, en la relación con la pareja, con el propio cuerpo o con el deseo, y muchas veces no se habla de ello. Hay mujeres que tienen dificultades posteriormente en la esfera sexual y parece que se asume que es normal después de una operación o de un diagnóstico. Pero en algunos casos se pueden hacer cosas para mejorar esa situación. Por ejemplo, la fisioterapia de suelo pélvico puede ayudar y, sin embargo, no siempre existe esa derivación.

¿Qué errores suele cometer el entorno al intentar ayudar?

Uno bastante habitual es no dejar espacio a lo que la persona está sintiendo. Decirle «todo va a salir bien», «no estés triste» o «no llores» cuando lo lógico es que, después de recibir un diagnóstico así, tenga días malos y momentos en los que necesite llorar. Eso no significa que esté afrontando mal la enfermedad. Forma parte del proceso. También hay que evitar transmitirle que la recuperación depende de la actitud con la que lleve el cáncer, porque la parte fundamental de la recuperación es médica.

¿Cuándo es recomendable pedir ayuda psicológica?

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Creo que siempre puede venir bien. Desde Adicam planteamos ese apoyo como un acompañamiento, con psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales. Hay pacientes que acuden incluso antes de tener el diagnóstico, cuando están haciéndose pruebas, y otras que llegan dos años después. Cada persona tiene su momento. Algunas llevan bien todo el proceso médico y se derrumban después, por ejemplo al reincorporarse al trabajo y comprobar que ya no responden de la misma manera que antes. Por eso es importante que conozcan los recursos disponibles y sepan que pueden recurrir a ellos cuando lo necesiten.