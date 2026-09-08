UNED Pontevedra homenajeará a fotógrafa Maribel Longueira

UNED Pontevedra acogerá del 11 al 13 de septiembre el Encuentro de Arte y Naturaleza Maribel Longueira, tomando así el relevo de una actividad cultural que durante diez años se desarrolló en Lira, Carnota (A Coruña), bajo la denominación de Encuentro de Arte y Naturaleza de Faro Lariño.

La cita inicia este año una nueva etapa en Pontevedra y se convierte en un sentido homenaje a la artista y fotógrafa Maribel Longueira, una de sus impulsoras, fallecida el 18 de octubre de 2025. El encuentro cuenta con la colaboración imprescindible de UNED Pontevedra y de la Sociedade Turoqua.

Durante una década, esta iniciativa reunió anualmente en Faro Lariño a entre treinta y cuarenta personas vinculadas a diferentes ámbitos de la creación y la cultura. El encuentro fue promovido por Maribel Longueira junto a Francisco Fernández Naval, Chisco; María Álvarez y Antón Sobral. Tras su fallecimiento, los organizadores decidieron darle su nombre para mantener vivo su legado y reconocer el papel fundamental que desempeñó desde sus orígenes.

El acto central, abierto al público, tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, a las 10:30 horas, en la sede de UNED Pontevedra. En él intervendrán, entre otras personas, Camino Noia, Francisco Fernández Naval, Chisco; Dani Fernández, Malores Villanueva, Xaime Toxo, Eva Veiga, Xesús Franco y Antón Sobral.

La jornada permitirá acercarse a la dimensión humana, artística y cultural de Maribel Longueira a través de las palabras y recuerdos de quienes compartieron con ella diferentes etapas de su vida y de su trayectoria creadora. También se proyectará un vídeo con imágenes de las distintas ediciones celebradas desde la puesta en marcha del encuentro.

Con este traslado, UNED Pontevedra contribuye a garantizar la continuidad de una actividad plenamente consolidada y abre sus instalaciones a una iniciativa que une arte, naturaleza, memoria y compromiso cultural. La nueva edición supone, además, el reconocimiento a una creadora estrechamente vinculada a la propia institución, en la que se doctoró en Patrimonio y Fotografía.

Nacida en A Coruña en 1951, Maribel Longueira fue licenciada en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela y desarrolló una extensa trayectoria en la fotografía, la pintura, el grabado, la estampación textil con tintes naturales y la poesía visual. También se especializó en Gestión del Patrimonio y Bienes Culturales en la Universidade da Coruña.

Su obra estuvo marcada por una profunda preocupación humanista y ecológica y por su defensa del patrimonio histórico, el medio ambiente, la memoria de la emigración y las personas más vulnerables. Sus fotografías se exhibieron en diferentes espacios de España, Cuba, Francia, Finlandia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Entre sus trabajos destaca Papagayo. La huella de los sentidos, realizado junto a la escritora Luísa Villalta y centrado en la memoria del conocido como «barrio chino» de A Coruña. También participó en publicaciones como Alguien espera que vuelva allí, Entremiradas. Galicia-Buenos Aires, Entremiradas Galicia-Cuba y Gente en medio, además de acompañar con sus imágenes numerosos libros de su compañero de vida, Francisco Fernández Naval.

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La organización agradece especialmente la colaboración desinteresada de Rafael Cotelo, Alfonso Vázquez y Mito Meijón, cuya aportación ha resultado imprescindible para hacer posible esta nueva edición.