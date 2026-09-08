Del chino al wolof y también lengua de signos: UNED Pontevedra ofrece cursos para 13 de los idiomas más demandados

La UNED Pontevedra ofrece para este curso 2026-2027 formación en 13 lenguas tanto para alumnado universitario como para cualquier interesado, con la posibilidad de optar a diferentes niveles según se aprenda desde cero o se desee continuar con el aprendizaje.

El centro organiza una programación que incluye inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, ruso, japonés, chino, coreano, ucraniano, el principal idioma de Senegal, wolof; y lengua de signos española (LSE). Esta variedad está pensada para que los alumnos se acerquen a las lenguas con mayor demanda académica y profesional, pero también para descubrir otras que reflejan la creciente diversidad cultural en la sociedad.

Como expresa el coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED, Rafael Cotelo, «aprender un idioma es mucho más que adquirir una nueva competencia». Los objetivos se extienden desde ampliar horizontes, descubriendo nuevas formas de entender la realidad, hasta disponer de nuevas herramientas para relacionarse, viajar o trabajar.

La oferta contempla el aprendizaje progresivo. En varias lenguas se establecen niveles para que el estudiante pueda empezar sin conocimientos previos o continuar posteriormente su formación. Es el caso del árabe, el italiano, el francés, el alemán, el japonés, el chino, la LSE o el inglés y el ruso, para los que hay cursos específicos; y también el portugés.

Por su cercanía geográfica, cultural y económica, este último idioma ocupa un lugar destacado para la UNED: «Vivir en Galicia nos sitúa en una posición privilegiada para aprender portugués», señala Rafael Cotelo, explicando que el objetivo de este recorrido de formación pretende «ayudar a tender nuevos puentes y estrechar las relaciones» con el país vecino.

Por estos mismos motivos se profundiza en lenguas como el árabe, el chino, el japonés y el coreano. Responde al creciente interés por estos territorios, que cada vez se encuentran más presentes en los ámbitos académico, económico, tecnológico y cultural.

Cotelo subraya la actual «sociedad interconectada» y el deber de la universidad de contestar a esa curiosidad. Además, la convivencia y la inclusión constituyen otro eje del programa, para favorecer el conocimiento mutuo gracias al aprendizaje de lenguas como el wolof o el ucraniano: «Acercarse al idioma de otra persona es una forma de reconocerla y facilitar su integración», sentencia Cotelo.

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En este sentido, el coordinador destaca también la formación en LSE, para favorecer la comunicación con las personas sordas eliminando así barreras en su inclusión. Todas las actividades están abiertas a cualquier persona interesada desde fuera de la UNED. Se pueden consultar fechas, horarios, modalidades y condiciones a través de los canales oficiales de la universidad.