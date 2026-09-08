Siete inundaciones ponen el foco en la galería oculta del Valdecorvos en Pontevedra

Siete inundaciones desde noviembre y varios indicios de deterioro en el tramo soterrado del río Valdecorvos han disparado la preocupación entre los vecinos de la zona. La asociación de afectados AFIRVAL reclama una inspección técnica en profundidad de la galería, especialmente bajo la calle Casimiro Gómez, antes de que sigan adelante los proyectos previstos en este entorno de Pontevedra.

Las crecidas se produjeron los días 13 y 29 de noviembre, 26 y 27 de enero y 2, 5 y 10 de febrero, en un invierno marcado por las fuertes lluvias y después de que la zona fuese declarada por el Gobierno central como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil». Los residentes aseguran que las sucesivas inundaciones han aumentado su inquietud por los posibles efectos de los grandes volúmenes de agua sobre la infraestructura enterrada.

Una de las zonas señaladas es la desembocadura del Valdecorvos junto al puente de los Tirantes. Según la documentación difundida por AFIRVAL, en el conducto pueden apreciarse acumulaciones de piedras, restos de tubos y otros materiales arrastrados. La asociación también advierte de desgaste en la estructura de hormigón, con armaduras metálicas a la vista y signos de corrosión.

La mayor preocupación se concentra, sin embargo, en Casimiro Gómez. La entidad sostiene que una inspección visual permite observar piedras partidas y desprendimientos en la galería de piedra, además de un muro afectado por la erosión del agua. Advierte de que estos daños podrían favorecer atascos y comprometer la estabilidad del tramo, una valoración que reclama comprobar mediante un estudio técnico.

AFIRVAL apunta además a la posible presencia de dos colectores de fecales en el interior de la galería, circunstancia que, de confirmarse, podría reducir la capacidad hidráulica disponible respecto a la considerada hasta ahora.

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La asociación ha registrado una petición para que se realice y haga pública una evaluación estructural y geométrica del tramo soterrado. Su solicitud llega mientras se tramita la humanización de Casimiro Gómez, valorada en más de un millón de euros, y existen también actuaciones planteadas contra las inundaciones. Los afectados defienden que esa revisión sea una «condición previa y mínima para que cualquier obra tenga sentido».