Pavimentaciones
Sagasta y la avenida de Vigo se suman desde este miércoles al plan de asfaltados de Pontevedra
Tras de ambas calles quedan cortados al tráfico de 8.00 a 17.00 horas
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El Concello ha decidido ampliar los asfaltados vinculados a la plaza de Galicia con el pavimentado de parte de Sagasta y el inicio de la avenida de Vigo, trabajos que se realizan este miércoles y el jueves, De este modo, ambos viales son cerrados al tráfico de 8.00 a 17.00 horas los dos días, con autorización de paso para residentes y servicios a Fray Juan de Navarrete e Peregrina. El resto de la jornada la zona estará abierta.
Sagasta y la avenida de Vigo están incluidas dentro del plan general de asfaltados y se ha optado por acometer ahora esas obras aprovechando que están ya las máquinas en la zona. De este modo, se realizan ahora esos trabajos de pavimentación y no es necesario cerrar la zona dentro de unas semanas, según explicó este martes el Concello, que añade que el tráfico de Sagasta subirá por Joaquín Costa. No aclara si esta modificación afectará al calendario de la plaza de Galicia y su entorno, cuyo asfaltado estaba previsto culminarse el 18 de septiembre.
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