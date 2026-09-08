El PP urge a reabrir dos parques infantiles de Monte Porreiro y revisar el resto

Dos parques infantiles de Monte Porreiro permanecen cerrados al inicio del curso escolar y el PP de Pontevedra reclama su reapertura urgente y una revisión del estado del resto de zonas de juego del barrio. Se trata de los espacios situados en las calles Irlanda y Portugal, donde sendos carteles municipales advierten de que los juegos están pendientes de reparación y prohíben su uso.

La concelleira popular Silvia Crespo, tras «recoger nuevas quejas de familias con niños», pide además «mejoras en las dos zonas infantiles del entorno del Mirador de Monte Porreiro» y que se acelere el proyecto de ampliación de la Praza de Europa.

El PP reclama al Gobierno local un calendario que detalle qué parques necesitan actuaciones y cuáles pueden acometerse a corto plazo, sin vincular estas reparaciones a proyectos de mayor envergadura previstos para los próximos años. «Una inversión para dentro de dos años no puede servir de argumento para dejar sin resolver durante ese tiempo los problemas con los que tienen que lidiar los vecinos», sostiene Crespo.

La edil también reclama concreción sobre las actuaciones viarias anunciadas para las calles Dinamarca y Holanda y recupera el caso de los jardines de la UNED, cuya apertura a la ciudadanía continúa pendiente. El convenio se firmó en octubre de 2021 y contemplaba que el Concello asumiese su conservación y las obras necesarias para abrirlos.

Noticias relacionadas

«Estamos en septiembre de 2026 y ese espacio continúa sin estar disponible para los vecinos», señala Crespo, que exige distinguir entre las grandes inversiones previstas para Monte Porreiro y las reparaciones que puedan ejecutarse de inmediato. «El tiempo administrativo y el tiempo de un niño son distintos», concluye.