Pontevedra contabiliza 6.000 pisos vacíos, el triple de los demandantes de vivienda

Un total de 6.055 viviendas se encuentran actualmente vacías en la ciudad de Pontevedra. Es el último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de noviembre de 2024. Supone el 14% de todo el parque inmobiliario pontevedrés, que es de 42.646 hogares. Esa cifra de pisos vacíos es prácticamente el triple del número de familias inscritas en la ciudad en el registro de la Xunta de demandantes de viviendas. A día de ayer eran 2.343, de las que 2.110 corresponden al apartado de inmuebles públicos.

A todo ello se suma un alquiler por las nubes, con una media de 710 euros al mes de cuota este año, un 6% más que en 2025, según los últimos datos del Observatorio da Vivenda de Galicia.

Las seis mil viviendas vacías de la ciudad permitirían satisfacer las necesidades residenciales de todos los demandantes oficiales, más las familias no inscritas en ese registro autonómico, pero el porcentaje de pisos sin uso en la ciudad es mucho menor que el que el INE aporta para otros municipios próximos. Así, en Sanxenxo se llega al 29%, con 5.110 inmueble desocupados de un parque total de casi 17.800. Por su parte, en Marín el porcentaje es del 23%, con 2.957 pisos vacíos, mientras que en Poio se rozan los dos mil, el 20% de las casi 10.000 viviendas censadas en todo el municipio.

Frente al elevado número de inmuebles vacíos, la construcción de nuevos edificios residenciales sigue al alza, entre ellos los públicos que promueve la Xunta, así como la rehabilitación. Según el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, en el primer semestre de 2026 se registraron en Pontevedra y su área de influencia 137 expedientes de dirección de obra nueva. Y en el mismo periodo del año anterior, 134. La subida registrada fue de un algo más de l 2%. La rehabilitación vinculada a la construcción cayó. Lo hizo un 18% . La rehabilitación gana de nuevo la batalla a la obra nueva. En esta primera mitad de 2026 el resultado es el siguiente: 33%, obra nueva; y 67% rehabilitación. Y en los primeros seis meses de 2025: 28, obra nueva; y 72 por ciento rehabilitación.

El presidente del Coatpo, Manuel Rañó, señala que «para mantener la salud del sector de la construcción, debe combinarse la apuesta por las nuevas promociones inmobiliarias y por la rehabilitación. La recuperación de inmuebles vacíos o en desuso también es parte de la solución al problema de la vivienda». A su juicio, «una adecuada relación entre oferta y demanda, conjuntamente con otras medidas, ayudará a relajar los precios de la vivienda nueva y reducir tensiones en los alquileres».

Rañó reconoce que «la inestabilidad internacional, condicionada por la situación en Irán, Oriente Medio y Ucrania, sigue ejerciendo presión y provoca una la subida de los precios de los materiales básicos, como el cemento o el acero; el incremento del precio de las fuentes de energía, que encarecen los precios del transporte y la logística, y el aumento de los costes laborales». Alerta sobre posibles demoras y retrasos en las promociones inmobiliarias por estos motivos al afectar a la falta de suministros, la volatilidad de los precios y la escasez de mano de obra.

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El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, ante los datos de la primera mitad de año, es optimista sobre la evolución a corto y medio plazo del sector de la construcción. «El sector de la construcción atraviesa un buen momento». «Todos los actores de nuestro sector, incluidas las diferentes Administraciones, parecen estar concienciados de la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso significa poner todos los medios y esfuerzos posibles para dinamizar un sector estratégico». Pero Manuel Rañó también detecta cierta incertidumbre ante situaciones que se están volviendo crónicas en un sector que debería crecer con fuerza. E identifica, de nuevo, uno de los lastres que impiden el impulso de la construcción. «Nuestro sector y sus agentes, entre los que los arquitectos técnicos somos una de las piezas fundamentales, necesitamos abordar la falta de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, un problema que sigue dificultando la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación de edificios». Como una acción urgente propone «un plan de choque para adaptar la oferta de Formación Profesional a la demanda real del sector». También es partidario de «avanzar en la industrialización en la construcción a través de normativas que favorezcan este modelo construcción y que a su vez esta estrategia sea compatible con la construcción tradicional», para lo cual es imprescindible incrementar la formación y conocimiento de todos los agentes del sector.