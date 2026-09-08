Poio termina sus jornadas de conciliación con más de 1.000 plazas cubiertas este verano

Los espacios Concilia del Concello de Poio finalizan hoy con el término de su última jornada. Desde julio funcionaron como apoyo a las familias para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

Una comitiva formada por el alcalde, Ángel Moldes, y las concejalas de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, y de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, visitaron el CEIP de Viñas en San Salvador para despedir a los pequeños. El programa se desarrolló también en los colegios de Espedregada, en Raxó, e Isidora Riestra, en San Xoán, cubriendo más de mil plazas.

Entre julio y septiembre, los participantes realizaron excursiones tanto por diferentes lugares de Poio como por municipios limítrofes, y disfrutaron actividades como juegos deportivos, manualidades, jornadas medioambientales o juegos de agua, entre otras.

Noticias relacionadas

El alcalde subrayó que el objetivo era ofrecer un verano divertido y que, además, los menores pudieran sociabilizar entre ellos. El programa tuvo un coste de veinte euros por quincena para cada niño y mantuvo un horario amplio, entre las 7.30 y las 15.00 horas. El Concello declara que buscaban una forma real de compatibilizar los horarios laborales de los padres y ofrecer una solución de conciliación accesible.