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Poio termina sus jornadas de conciliación con más de 1.000 plazas cubiertas este verano

Los niños realizaron excursiones y actividades de ocio que favorecieron la sociabilización entre ellos

La visita al Espacio Concilia del CEIP de Viñas.

La visita al Espacio Concilia del CEIP de Viñas. / FdV

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R. P.

Poio

Los espacios Concilia del Concello de Poio finalizan hoy con el término de su última jornada. Desde julio funcionaron como apoyo a las familias para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

Una comitiva formada por el alcalde, Ángel Moldes, y las concejalas de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, y de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, visitaron el CEIP de Viñas en San Salvador para despedir a los pequeños. El programa se desarrolló también en los colegios de Espedregada, en Raxó, e Isidora Riestra, en San Xoán, cubriendo más de mil plazas.

Entre julio y septiembre, los participantes realizaron excursiones tanto por diferentes lugares de Poio como por municipios limítrofes, y disfrutaron actividades como juegos deportivos, manualidades, jornadas medioambientales o juegos de agua, entre otras.

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El alcalde subrayó que el objetivo era ofrecer un verano divertido y que, además, los menores pudieran sociabilizar entre ellos. El programa tuvo un coste de veinte euros por quincena para cada niño y mantuvo un horario amplio, entre las 7.30 y las 15.00 horas. El Concello declara que buscaban una forma real de compatibilizar los horarios laborales de los padres y ofrecer una solución de conciliación accesible.

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