Día festivo
Marín vive el día grande de sus fiestas en honor a la Virxe do Porto
Es la patrona de la villa y a mediodía se celebra la misa solemne, seguida de la tradicional procesión
R. 0P.
Aunque no tiene la repercusión de la del Carmen, la Virxe do Porto es la patrona de la villa de Marín, que hoy vive una jornada festiva en su honor., El novenario finalizó ayer con la participación del cantante Antonio Barros.
Tras la entrega de los premios Facendo Historia, en la jornada del domingo, el concierto de ayer de la Banda de Música de María con el Mago Noel y la verbena nocturna, no se vive el día grande, con la misa solemne a las doce del mediodía seguida de la procesión que llevará la imagen de la patrona por el itinerario habitual de Concepción Arenal, Jaime Janer, Rúa Real, Rúa do Sol y, de nuevo, Concepción Arenal en el otro sentido y de regreso al Nuevo Templo, comitiva que estará precedida por el grupo de gaitas Airiños de San Xulián y rematada con la Banda de Música de la Escuela naval Militar.
Además, a las 11.00 horas hay pasacalles con Os de Marín y a las 19.00 será el espectáculo musical «A historia da verbena», con la orquesta La Ocaband. El espectáculo está financiado a través de la nueva edición de +Música y tendrá lugar en la Alameda a las 19.00 horas. La Ocaband se distingue por apostar por canciones con arreglos propios y en gallego, además de canciones y adaptaciones propias. El espectáculo «A historia da verbena» será un recorrido musical desde principios del siglo XX hasta la actualidad que abordará toda la historia de las fiestas populares y de las orquestas en Galicia.
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