Kinder Bar, la cafetería donde los niños juegan y los padres desconectan

Al hablar de locales de diversión para niños lo más típico es pensar en un parque de bolas, pero en Pontevedra hay una cafetería ideada para que los padres puedan cuidar de sus hijos en el día a día mientras trabajan o charlan con amigos y que, a la vez, los pequeños jueguen, atiendan actividades o se relacionen. Es el Kinder Bar, situado en la calle Virxe do Camiño, y acaba de cumplir once años de trayectoria.

Su fundador, Alberto Fernández, se vio obligado hace años a reiventarse por la crisis. Al moverse entre trabajos decidió que él no quería que sus hijos no lo vieran nunca por el horario laboral, algo que, señala, fue muy típico durante la infancia de su generación: «La mayoría de los niños en mi época no conocimos a nuestros padres hasta los 16 años. Se pasaban la semana fuera».

A base de dejar su trabajo en Porriño y reciclarse, pasó a trabajar como monitor de tiempo libre en la ciudad del Lérez y a pensar en formas de combinar «niños y un espacio donde la gente pudiera realizar cosas». Así empezó con Kinder Bar, que principalmente es una cafetería llena de juegos y libros para los pequeños pero también tiene una parte trasera con terraza, más tranquila, que se cede para charlas o espectáculos.

«Eso se dio a partir de la pandemia, porque ahí la actividad de los niños se redujo un poco. Se les desplazó un poco a los 'pobriños', parecían culpables de contagiar», añade Fernández. Tuvo que ampliar la línea de negocio para hacerlo rentable.

Aun así, agradece la acogida que tuvo en un primer momento, que fue «maravillosa». Los vecinos pontevedreses «le ayudaron un montón» y mostraron mucha ilusión con la propuesta, que llegó como algo diferente a la ciudad. «Era un concepto muy nuevo y libre, antes solo había parques de bolas. La gente fue encantadora, y lo sigue siendo», profundiza.

Por esa identidad centrada en los niños, el propio personal de Kinder Bar es seleccionado en base a «su carácter y, a ser posible, con algún tipo de formación previa» relativa al trato con pequeños: «Daisy por ejemplo, una de las camareras, antes de venir aquí fue profesora de infantil en su país», explica el hostelero. Pero lo básico es «ser agradable, sonreír y que le gusten los niños».

«Sé que hubo más iniciativas de este tipo en la ciudad, pero por mala suerte o lo que fuera no continuaron», recuerda. Entonces, esta cafetería se posiciona como la única con este concepto en Pontevedra: «Aquí mandan los niños. Viene gente también sin hijos a tomarse algo y a veces dicen 'es que andan por el medio'; no, es que esto es un espacio para que ellos disfruten y hagan amigos».

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Sobre el auge de los locales y negocios específicamente creados con la prohibición de la entrada a niños, Fernández dice que entiende los motivos y que «cada uno tenga su espacio»: «Eso son épocas y edades. La gente joven que viene aquí muchas veces se siente un poco fuera de lugar con el ambiente».