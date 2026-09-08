Fariña descarta agua recalentada en Entreaugas: «No hay maquinaria para hacerlo»
El agua llega directamente del manantial, salvo en la poza fría, que se abastece de la red
H.D.
El agua de las pozas de Entreaugas, salvo la destinada al baño frío, procede directamente de A Burga y llega a las instalaciones a la temperatura natural del manantial. Así lo asegura el teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, que descarta que exista algún sistema para recalentarla.
«No hay ninguna maquinaria para recalentar el agua», sostiene Fariña, que señala que las instalaciones han superado las inspecciones correspondientes y cumplen la normativa sanitaria necesaria para permanecer abiertas al público.
La poza de agua fría es la única que se abastece de la red municipal, mientras que el resto recibe agua de A Burga sin procesos adicionales de calentamiento, según la explicación facilitada por el responsable municipal.
Entreaugas abrió al público tras varios años de trámites, obras e inversiones. Fariña destaca que la puesta en servicio permite incorporar finalmente este espacio termal al uso cotidiano de vecinos y visitantes.
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