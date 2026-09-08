Defensa y Concello de Pontevedra mantienen vivo el convenio urbanístico de Campolongo

El convenio urbanístico entre el Concello de Pontevedra y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) sigue adelante. Así lo confirmó este martes el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, después de mantener una reunión con una amplia representación del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en la que sus responsables trasladaron al gobierno local su voluntad de continuar avanzando en la ejecución de un acuerdo cuya tramitación se prolonga desde hace años.

El largo proceso administrativo ha generado inquietud entre los vecinos afectados por el futuro de las viviendas y de los terrenos. Lores quiso despejar dudas y subrayó que no existe ningún cambio de criterio por parte del INVIED. «Hai vontade de rematar este convenio», resumió el regidor, quien recordó que se trata de una operación que arrastra una tramitación de alrededor de 25 años y que quedó definitivamente aprobada en 2023.

El acuerdo permitirá transformar de forma significativa este ámbito de Campolongo y la calle Rosalía de Castro, hasta ahora condicionado por terrenos y edificaciones de uso militar. Uno de sus principales objetivos será abrir y conectar estos espacios con el resto de la ciudad, además de ampliar la Rúa da Tablada e incorporar al dominio público nuevos viales y espacios libres.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de una gran zona verde de 3.848,70 metros cuadrados, acompañada de una plaza pública abierta hacia Rosalía de Castro. El Concello recibirá además un local municipal de aproximadamente 394 metros cuadrados, cuyas obras están ya muy avanzadas. Según la información trasladada durante la reunión, los trabajos podrían estar terminados en aproximadamente un mes.

Lores destacó también como prueba de que el convenio continúa avanzando el derribo de los antiguos chalés situados en Rosalía de Castro. En ese ámbito está prevista asimismo una nueva edificación que contribuirá a resolver la actual medianera existente en la calle.

La operación urbanística permitirá, además, generar suelo con capacidad para la construcción de entre 60 y 70 nuevas viviendas, repartidas entre la zona de Campolongo y Rosalía de Castro. El alcalde puntualiz que corresponderá al INVIED decidir posteriormente la fórmula para desarrollar esas edificaciones, es decir, si será vivienda pública o no, ya que el objetivo municipal se centra ahora en garantizar el cumplimiento del convenio, la apertura de los terrenos y la obtención de los espacios públicos comprometidos.

Urbanización y parcelación, los siguientes pasos

El proceso todavía tiene por delante varios trámites administrativos. El proyecto de urbanización, cuya ejecución corresponde al INVIED, ya fue presentado y se encuentra actualmente pendiente de incorporar una serie de modificaciones requeridas por los técnicos municipales. Los responsables del organismo de Defensa se comprometieron, según explicó el alcalde, a presentar las correcciones «o máis rapidamente posible».

A continuación deberá tramitarse el proyecto de parcelación, un documento fundamental para delimitar con precisión qué terrenos permanecerán en manos del INVIED y cuáles pasarán a ser de titularidad municipal. El Concello recibirá los viales, espacios libres y zonas verdes resultantes de la actuación.

Esta parcelación resulta también imprescindible para realizar posteriormente la división horizontal de los edificios residenciales. Solo una vez completado ese procedimiento podrán individualizarse registralmente las viviendas y avanzar en su posible venta.

Precisamente, una de las cuestiones que más preocupación ha generado entre los actuales ocupantes de las viviendas militares es el futuro proceso de enajenación. Según trasladó Lores, los responsables del INVIED confirmaron que no ha cambiado la previsión de poder vender esas viviendas una vez culminados los trámites urbanísticos y registrales necesarios.

En estos momentos esa venta no puede producirse porque todavía no están completadas la parcelación y la división horizontal de los inmuebles. El alcalde señaló además que esta situación no es exclusiva de Pontevedra y que el organismo de Defensa mantiene procesos similares pendientes en otros puntos del Estado.

«Non hai ningunha variación» en el planteamiento, insistió Lores, quien remarcó que el proceso se encuentra ahora en una situación muy distinta a la de años atrás. «Comparado con hai cinco ou dez anos, que non sabiamos nin a onde ía, agora está todo asinado e en tramitación», celebró.

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Reunión al máximo nivel

En el encuentro participaron, entre otros responsables del INVIED, Ángeles Cano Díaz; el responsable del área técnica y de enajenaciones, coronel Juan Carlos López Rodríguez; el responsable de obras, coronel Pedro Bueno Fernández; y la secretaria general del organismo, coronel María Yolanda Huidobro Tascón. También asistió Enrique García González, capitán de fragata y gestor del área de Patrimonio de la Delegación de Defensa en Pontevedra. Por parte del Concello participaron el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña.