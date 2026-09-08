El Concello inicia las obras de rehabilitación del lavadero de Soaxe

El Concello de Marín ha comenzado las obras de rehabilitación del Lavadero de Soaxe, una actuación muy demandada por los vecinos de este lugar y que cuenta con una inversión municipal de 25.574 euros. Los trabajos tienen como principal objetivo recuperar la presa de entrada de agua que abastece el lavadero, así como ejecutar las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y preservar su valor como elemento del patrimonio local. La intervención incluirá también actuaciones sobre la propia estructura del lavadero y su cubierta, con el objetivo de mejorar el estado general de la construcción y asegurar su conservación a largo plazo.

El Lavadero de Soaxe es un elemento patrimonial catalogado y constituye, además, un espacio con una importante dimensión social para los habitantes del lugar, que demandaban esta actuación. A lo largo de los años, este enclave se convirtió en un punto de encuentro y de relación entre los vecinos, formando parte de la identidad propia de la zona y de la memoria colectiva de la parroquia.