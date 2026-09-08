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Una ciclista suiza hace una parada en Poio para visitar a una amiga tras meses de pedaleo por Europa

Anna Canzani ha recorrido el continente de norte a sur haciendo 120 kilómetros al día, y esta semana visitará los lugares más simbólicos del municipio pontevedrés

La ciclista Suiza y su amiga de Poio, recibiendo el regalo del alcalde.

La ciclista Suiza y su amiga de Poio, recibiendo el regalo del alcalde. / FdV

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R. P.

Poio

La localidad de Poio recibió hoy a a Anna Canzani, una joven suiza que está realizando una ruta en bicicleta por varios países de Europa y llegó ayer al municipio pontevedrés, donde permanecerá unos días visitando a una amiga, Laura Abilleira.

Canzani, de 26 años y natural de Zúrich, salió de su país el pasado 7 de mayo rumbo a Cabo Norte, en Noruega, en un viaje solitario que la llevó por Alemania, Austria, República Checa, Polonia, los Países Bálticos y Finlandia. Desde Cabo Norte emprendió el camino hacia el sur y continuó su ruta por Suecia, Dinamarca y Países Bajos, Bélgica, Francia y España. La joven duerme la mayor parte del tiempo en su tienda de campaña, pero en Poio se alojará en la casa de su amiga.

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Tras cuatro meses de viaje y con una media de 120 kilómetros por jornada de pedaleo llegó a Poio, donde fue recibida por el alcalde Ángel Moldes. Intercambiaron impresiones sobre este largo viaje y el regidor le regaló un libro sobre el municipio como recuerdo de su estancia, durante la que aprovechará para visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad.

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