Campelo estrena este mes su flamante declaración la Festa da Ameixa de interés turístico

Hace apenas unos días, la Festa da Ameixa de Campelo entraba en el catálogo de Fiestas de Interés Turístico de Galicia, una declaración que se estrenará sobre el terreno este mismo mes. La cita gastronómico se celebrará el fin de semana del 18 al 20 de septiembre y el Concello de Poio ya ha fijado los precios de las raciones. Así, las almejas a la marinera se venderán a 9,50 euros, y con fideos y con arroz, a 8,50. Las botellas de vino oscilan entre los 8,50 y los 12 euros según la variedad.

Las fecha de la Festa da Ameixa ha registrado variaciones a lo largo de los años, al depender de la mejor época de captura, la influencia de la toxina o problemas derivados de las lluvias o la mortandad, si bien desde hace tiempo se celebra tras los meses de verano.

Su declaración de interés turístico gallego culmina un procedimiento impulsado desde Poio para reconocer el arraigo, la trayectoria y la capacidad de atracción de su celebración gastronómica más antigua.

El reconocimiento llega después de un proceso iniciado por el Concello a comienzos de 2024, cuando comenzó a preparar una memoria de más de 150 páginas para justificar la candidatura. La solicitud recibió el respaldo unánime de la corporación municipal y se apoyó en criterios como la antigüedad, la continuidad, la singularidad, el valor cultural y la vinculación de la fiesta con la identidad marinera y marisquera de Campelo. Será además la primera celebración de Poio que alcanza esta consideración.

La Festa da Ameixa nació en 1988 por iniciativa de la Asociación Vecinal de Campelo y la cofradía de pescadores con el objetivo de promocionar la almeja de la ría de Pontevedra y poner en valor el trabajo de las gentes del mar. El Concello de Poio asumió su organización en 1992 y, desde entonces, la cita se ha consolidado como el evento gastronómico con mayor trayectoria del municipio.

La declaración llega además después de una edición de récord. La XXXVII Festa da Ameixa, celebrada del 26 al 28 de septiembre de 2025, agotó las 1.500 raciones preparadas durante el fin de semana, con las almejas a la marinera nuevamente como la receta más solicitada. El consumo global de productos creció un 20% respecto al año anterior y Campelo recibió visitantes llegados de distintos puntos de Galicia y de numerosas comunidades españolas.

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Las cifras de los últimos años reflejan la capacidad de convocatoria de la fiesta. En 2023 se repartieron 1.332 raciones, de las que 856 fueron a la marinera, 298 con fideos y 178 con arroz, agotándose también las existencias.