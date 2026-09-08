Caldas conmemora el 80 aniversario de la entidad menor de Arcos da Condesa con un homenaje a sus once presidentes

La Entidad Local Menor de Arcos da Condesa, en Caldas, una de las ocho que aún permanecen operativas en la provincia de Pontevedra (nueve en el total de Galicia, sumando la de Berán, en el municipio ourensana de Leiro), conmemorará el próximo sábado, 12 de septiembre, sus 80 años de existencia. Fue el 18 de enero de 1946 cuando se constituyó oficialmente este organismo independiente, a raíz una sentencia judicial sobre el monte.

Esa resolución fue la semilla que sirvió para consolidar a una entidad que gestiona sus propios recursos, trabajando en colaboración con el Concello de Caldas de Reis.

El acto organizado por la Entidad Local Menor contará con la actuación de un grupo de gaitas, además de una conferencia al frente del historiador cuntiense Héitor Picallo, que hará un repaso a la evolución histórica de la parroquia, destacando diferentes épocas de esplendor, como la que vivió en la Edad Media. Además, durante el acto también se rendirá homenaje a las personas que presidieron la entidad desde su fundación. Se hará entrega de un detalle conmemorativo a los presidentes que aún viven y habrá un recuerdo para los que ya fallecieron.

Desde 1946, la Entidad Local Menor de Arcos da Condesa contó con once presidentes, algunos de ellos con mandatos en diferentes etapas. La primera corporación estuvo liderada por Julio Ocampo (hasta 1949), a quien le siguieron Gervasio Buceta (1949-1958), Isolino López (1958-1972), Alfredo Andión (1972-1983), Francisco Castro (1983-1987), José M. Balseiro (1987-1991), Enrique López (1991-1995 y 1999-2003), Francisco Rivas (1995-1999 y 2003-2011), Jacobo Pérez (2011-2019) y Francisco Alonso (2019-2023). Su máximo responsable actual es Fernando Sabarís.

Fernando Sabarís destaca las «ocho décadas de trabajo y esfuerzo compartido de los vecinos que dejaron una profunda huella», al tiempo que pone en valor el «orgullo» que supone para Arcos da Condesa contar con este órgano.

Además, reconoce que, si bien el pasado es importante, también lo es el futuro, de ahí que uno de los objetivos de la entidad sea darse a conocer entre las nuevas generaciones. «Precisamos de sus ideas, su energía y sus valores para garantizar el relevo y consolidar a Arcos como una comunidad fuerte y con voz propia», precisó.

El alcalde, Jacobo Pérez, que, precisamente, presidió la entidad entre los años 2011 y 2019, incidió en la importancia que tiene aún a día de hoy la Entidad Local Menor de Arcos da Condesa, así como la buena sintonía que hay con la Administración municipal. «Este organismo hace un trabajo muy importante para el día a día de los vecinos y las vecinas de la parroquia, especialmente en lo que se refiere a tareas de limpieza y mantenimiento. Esto facilita que desde el Concello se puedan asumir actuaciones más importantes, como la obra que actualmente estamos desarrollando en la mejora del Camiño de San Martiño. Además, en otras épocas también permitió agilizar otros proyectos», recuerda el regidor, que como vecino de Arcos da Condesa, reconoce sentir «un gran orgullo por haber formado parte de esta entidad local y de poder seguir trabajando mano a mano con ella en la actualidad».

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Además de Caldas de Reis, los municipios de la provincia de Pontevedra que aún cuentan en la actualidad con Entidades Locales Menores son Mondariz (dos), Tui, Gondomar, O Porriño, A Guarda y Vigo. A todo ellos se suma Leiro, en la parroquia de Berán.