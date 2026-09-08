Baltar se convierte en la mayor zona deportiva de Sanxenxo al incorporar la pista de «pump track»

Portonovo suma un nuevo equipamiento lúdico deportivo con la pista de «pump track». El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, visitaron este martes las instalaciones donde se encontraban entrenando un grupo de jóvenes del Team New Bikes.

En el espacio se concentran dos campos de fútbol, un «pump track», un «skate park», un pabellón y una estación de entrenamiento. «Con esta nova pista, Baltar convírtese na zona de maior equipamento deportivo do municipio na que conflúen distintas disciplinas e adaptada a todas as idades. Sanxenxo adaptase aos novos deportes e as demandas dos xoves», asegura Telmo Martín.

La pista de «pump truck» cuenta con 84,80 metros de recorrido y un trazado que se puede recorrer completamente con una bicicleta sin la necesidad de pedalear y solo a través de impulsos. Dentro de este espacio, se incluye una zona para descanso, descompresión o calentamiento conectado por dos puntos diferentes a las pistas del «pump track».

El nuevo equipamiento se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y cuenta con una dotación de 240.648 euros con los que se potencia la zona de equipamiento deportivo de Baltar, así como la integración de todas las zonas verdes bajo una misma estética y la mejora del patio del Centro de Día. En la parte exterior trasera del pabellón se realizó una senda de zahorra cemento, ideal para la práctica deportiva y una zona central en la que se colocó una estación de entrenamiento.

«Tamén temos previsto mellorar e ampliar o parque infantil que hai neste monte para o que xa encargamos un proxecto e co que buscamos potenciar aínda máis este espazo», dijo.

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La iluminación de todas las zonas verdes cuenta ahora con el mismo tipo de báculo led, unificando la imagen final de las intervenciones.