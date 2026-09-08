La asociación de enfermos de alzheimer de Pontevedra anuncia sus próximos actos y lanza una reclamación a Sanidad

La jornada Mundial del Alzheimer se celebrará el día 21 de este mes, y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Pontevedra (AFAPO) organiza diferentes actividades en pro de la visibilización de la enfermedad y de la recaudación de fondos para la entidad. El lema de esta campaña es «El 'NO' ya no es una excusa».

La elección de esta frase viene motivada por la reivindicación. Desde la asociación reclaman al Ministerio de Sanidad la financiación pública de los nuevos tratamientos para el alzheimer. El presidente de la entidad, José Manuel Fontenla, declara que los novedosos medicamentos dedicados a mejorar aproximadamente en un 40 % la calidad de vida de los que padecen la enfermedad solo están disponibles en el ámbito privado.

Según sus palabras, estos fármacos estarían limitados a un porcentaje relativamente bajo de pacientes debido a que solo funciona en aquellos organismos compatibles. Destaca que la financiación de los medicamentos aumentaría el acceso, reduciendo por otro lado los costes públicos que generan los síntomas del alzheimer.

Sobre las actividades anunciadas, el calendario lo inaugura la I Ruta Motera solidaria de la Guardia Civil el 12 de septiembre. Habrá diferentes salidas, desde Tui, Porriño, Pontevedra, Cambados y Lalín, que finalizarán en A Seca, en Poio, a las 12.00 horas. Al finalizar, se celebrará una fiesta solidaria con DJ, puesto de la asociación y pulpeiro.

El 15 de septiembre comienza una serie de talleres sobre prevención del deterioro cognitivo. Se celebrarán los martes y jueves de 10.15 a 11.45 horas en la sede de la asociación, en el número 24 de la Rúa Gorgullón. Están destinados a personas mayores de 55 años.

El día 18 se celebrará la XIII Gala Benéfica del Alzheimer en el auditorio de AFundación, en Pontevedra, a las 21.00 horas. El monologuista Carlos Blanco presentará durante la jornada su actuación «A penúltima».

En la línea de la concienciación, el día 21 se instalarán mesas informativas en las plazas céntricas de la ciudad durante la mañana para divulgar y resolver consultas acerca de las actividades de la asociación, además de asesorar a cualquier persona que lo solicite. Ese mismo día, a las 20.00 horas, la doctora Cristina Alonso Bouzón dará una charla sobre el diagnóstico del alzheimer y el cuidado diario en la sala de conferencias del auditorio de Obra Social Abanca.

El 30 de septiembre, el presidente de AFAPO y personal de trabajo social expondrán cuestiones sobre la prevención de la enfermedad y el envejecimiento activo en el centro de la UNED de Pontevedra.

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Como inicio de sus actividades de este programa en Marín, el Museo Municipal Manuel Torres acogerá una ponencia sobre los tipos de demencia, las señales de alarma del alzheimer y la prevención del deterioro. Finalmente, el Auditorio de Marín será escenario para la I Gala Benéfica AFAPO en la localidad, una sesión con actuaciones de los artistas Danny Boy, David Amor y Leti da Taberna.