La vuelta a las aulas reactiva la ciudad desde el campus a las guarderías

El nuevo curso ha comenzado a golpe de lunes en las escuelas infantiles de la comarca y el campus universitario pontevedrés sin incidentes reseñables. Los más pequeños y los adultos se han reincorporado a las aulas varios días antes que el resto de horquillas de edad, que lo harán este miércoles: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

La Universidade de Vigo afronta el curso 2026-2027 con prácticamente toda su oferta de nuevo ingreso cubierta y con una novedad académica que amplía las posibilidades de formación en uno de sus ámbitos con mayor peso: la comunicación. Este año se incorpora el programa de simultaneidad de los grados en Comunicación Audiovisual y Publicidade e Relacións Públicas, una doble titulación que comienza su andadura con diez plazas y que ha obligado a reajustar el número de estudiantes de nuevo ingreso en las dos carreras que la integran.

La nueva oferta reserva diez puestos para quienes opten por cursar simultáneamente ambos estudios. Como consecuencia, Comunicación Audiovisual pasa a ofrecer 45 plazas y Publicidade e Relacións Públicas, 95, cinco menos respectivamente que en el curso anterior. En conjunto, por tanto, no aumenta el número de puestos disponibles en este ámbito, sino que diez de ellos pasan a destinarse específicamente al nuevo itinerario conjunto.

La oferta provisional publicada hasta el momento para el campus asciende a 770 plazas de nuevo ingreso repartidas entre sus diferentes titulaciones. A ellas habría que sumar las 91 de grado en Enxeñaría de Tecnoloxías Navais para a Defensa, del centro universitario de Defensa en la Escuela Naval de Marín, adscrito a la UVigo.

Alumnas charlando ante la Facultade de Belas Artes de Pontevedra. / Gustavo Santos

Nuevas notas de corte

La acogida del nuevo doble grado de Comunicación queda reflejada también en su primera nota de corte. La última persona convocada a matrícula por el cupo general tenía una calificación de 9,128, por encima de los dos grados por separado. Comunicación Audiovisual se sitúa en un 8,600, mientras que Publicidade e Relacións Públicas registra un 8,390.

Son, no obstante, las titulaciones sanitarias las que vuelven a exigir las calificaciones más elevadas para entrar en el campus pontevedrés. Enfermaría encabeza la relación con un 11,174, seguida muy de cerca por Fisioterapia, con un 10,980. También supera la barrera de los diez Ciencias da Actividade Física e do Deporte, con un 10,010, una carrera que además cuenta con prueba específica de acceso y que dispone de cien plazas para este curso.

Tras ellas se encuentran Educación Primaria, cuya última nota de acceso queda en 9,516; el nuevo doble grado, con 9,128; Deseño, con 8,950; Educación Infantil, con 8,856; Comunicación Audiovisual, con 8,600, y Publicidade e Relacións Públicas, con 8,390. En el tramo inferior aparecen las dos modalidades de Dirección e Xestión Pública, con un 5,518 en la presencial y un 5,886 en la virtual, además de Belas Artes, con un 5,438.

Acto de bienvenida en la Facultade de Ciencias da Comunicación. / | GUSTAVO SANTOS

A estas alturas del proceso de admisión, Enxeñaría Forestal es la única titulación del campus de Pontevedra en la que todavía quedan plazas disponibles para formalizar matrícula. El grado partía este año con una oferta de 45 plazas y la nota de la última persona convocada se sitúa en 5,942. El dato contrasta con el elevado nivel de ocupación del resto de la oferta académica del campus, en la que las plazas se encuentran ya cubiertas.

Por volumen de nuevo ingreso, Belas Artes continúa siendo la titulación con mayor capacidad, con 130 plazas, seguida de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, con cien. Publicidade e Relacións Públicas ofrece 95; Educación Infantil y Educación Primaria disponen de 75 cada una; Enfermaría cuenta con 55 y Fisioterapia, con 50. A ellas se suman las 45 plazas de Comunicación Audiovisual, Deseño y Enxeñaría Forestal; las 25 de la modalidad virtual de Dirección e Xestión Pública; las 20 de su modalidad presencial y las diez antes citadas del nuevo programa de simultaneidad.

En general, en la Universidade de Vigo, tal y como confirmó hace unos días la rectora, Carmen García Mateo, a la espera de que concluyan los últimos plazos de matrícula, solo queda alrededor de un 4% de plazas vacantes, aunque que son numerosas las titulaciones que registran sobrematrícula. Esta situación hace que la universidad alcance ya un 105% de ocupación en el conjunto de su oferta.

Primer día del curso actual en la escuela infantil del Príncipe Felipe. / Gustavo Santos

El arranque universitario abre una semana marcada por la vuelta generalizada a las aulas en Pontevedra. En el caso de las escuelas infantiles públicas de la Xunta en la comarca de Pontevedra, los 18 centros incluidos en los listados definitivos de admisión contabilizan 798 plazas adjudicadas, de las que 404 corresponden a las seis escuelas situadas en la capital, que concentra así algo más de la mitad del alumnado y también buena parte de las principales listas de espera.

La apertura se ha producido finalmente tres días después de la fecha inicialmente prevista. La Xunta había señalado en un primer momento el viernes 4 de septiembre como inicio de la actividad, pero el pasado 31 de julio trasladó de manera urgente a los centros el aplazamiento hasta este lunes para garantizar su correcto funcionamiento ante la reorganización de plantillas provocada por los concursos de traslados y las tomas de posesión.

En Pontevedra, A Parda es el centro con mayor número de niños admitidos, 103, y también el que soporta la lista de espera más elevada, con 32 solicitudes. Le siguen O Toxo en número de plazas ocupadas, con 90, y Campolongo, con 87.

Galiña Azul del campus universitario de Pontevedra, este lunes. / GUSTAVO SANTOS

Regreso con fiesta incluida

Respecto al resto de niveles educativos, este miércoles regresarán a las aulas los estudiantes desde Infantil hasta Bachillerato, además de los distintos niveles de FP, en un curso marcado de nuevo por el descenso de la matrícula asociado a la caída de la natalidad. En Pontevedra ciudad habrá 347 alumnos menos que el año pasado en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, con un total de 11.884. La mayor bajada se concentra en Primaria, con 214 estudiantes menos y 4.496 matriculados, seguida de la ESO, con 88 menos y un total de 3.861. Entre ambas etapas reúnen el 87% de la pérdida de alumnado. Infantil contará con 1.730 escolares, 57 menos, mientras que Bachillerato sube ligeramente hasta los 1.750 alumnos y Educación Especial alcanza los 104.

Para celebrar la vuelta a las aulas, el Centro Comercial Urbano Zona Monumental organiza la Gran Festa Volta ao Cole este miércoles, de 16.30 a 20.30 horas con actividades gratuitas en diferentes puntos del casco histórico.

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