Al menos tres heridos en una colisión frontal en la N-640 en Cuntis
La carretera, en el lugar de Anllada, tuvo que ser cortada en su totalidad para atender a los heridos
N. D.
Al menos tres personas han resultado heridas, con lesiones de gravedad en una valoración inicial, en un accidente de tráfico ocurrido a las 19.00 horas de este lunes en la carretera N-640 a su paso por Cuntis. Según fuentes municipales, fue una colisión frontal entre dos vehículos que obligó a cortar los dos carriles del citado vial, en el kilómetro 212.
El accidente ocurrió en el lugar de A Anllada y acudieron tres ambulancias del 061 para atender a los heridos y evacuarlos a un centro sanitario. El 112 también solicitó inicialmente la presencia de los Bombeiros de O Salnés por su fuera preciso excarcelar a alguno de los implicados, pero al final no fue necesaria su intervención.
En las tareas de rescate de los heridos también participaron efectivos del Servizo de Emerxencias de Cuntis, mientras que la Guardia Civil de Tráfico se encargó de regular el tráfico e inciar la investigación de las causas del accidente. También acudió personal de Mantenimientro de Carreteras para despejar el vial.
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