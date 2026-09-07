Al menos tres heridos en una colisión frontal en la N-640 en Cuntis

Al menos tres personas han resultado heridas, con lesiones de gravedad en una valoración inicial, en un accidente de tráfico ocurrido a las 19.00 horas de este lunes en la carretera N-640 a su paso por Cuntis. Según fuentes municipales, fue una colisión frontal entre dos vehículos que obligó a cortar los dos carriles del citado vial, en el kilómetro 212.

El accidente ocurrió en el lugar de A Anllada y acudieron tres ambulancias del 061 para atender a los heridos y evacuarlos a un centro sanitario. El 112 también solicitó inicialmente la presencia de los Bombeiros de O Salnés por su fuera preciso excarcelar a alguno de los implicados, pero al final no fue necesaria su intervención.

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En las tareas de rescate de los heridos también participaron efectivos del Servizo de Emerxencias de Cuntis, mientras que la Guardia Civil de Tráfico se encargó de regular el tráfico e inciar la investigación de las causas del accidente. También acudió personal de Mantenimientro de Carreteras para despejar el vial.