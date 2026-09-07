El sector de la construcción sufre la inflación y la falta de mano de obra: cae un 12% en Pontevedra

El sector de la construcción en Pontevedra y su área de influencia dibuja una caída. Así lo afirma el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), que subraya que «la construcción de vivienda nueva y la rehabilitación cede en la ciudad de Pontevedra y en los municipios de su zona en el primer semestre de este ejercicio». Según sus datos, el número de Expedientes de Dirección de Obra, considerados el termómetro de la construcción, registrado en la primera mitad de este año descendió un 12% respecto a la primera mitad de 2025. Se registraron 411 expedientes de enero a junio de este año frente a las 468 del primer semestre de 2025, según datos del Coatpo.

El presidente del colegio, Manuel Rañó, con los datos del sector sobre la mesa, reconoce que «las limitaciones actuales por la escasez de trabajadores y el incremento de los costes están afectando negativamente su crecimiento en un contexto favorable para la construcción». Rañó cree que a corto y medio plazo «se debe continuar incrementando la oferta de vivienda» en Pontevedra y en los principales núcleos de población de la provincia para resolver el problema de la escasez habitacional. «Hace falta impulsar proyectos de todas las tipologías, tanto en venta como en alquiler, para que exista una oferta asequible para todos los bolsillos». A su juicio, los agentes del sector de la construcción, entre los que están los arquitectos técnicos, «deben colaborar para generar la oferta que sea capaz de atender a la creciente demanda».

Según el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, en el primer semestre de 2026 se registraron en Pontevedra y su área de influencia 137 Expedientes de Dirección de Obra nueva. Y en el mismo periodo del año anterior, 134. La subida registrada fue de un 2,24%. La rehabilitación vinculada a la construcción cayó. Lo hizo un 18% en este mismo periodo en Pontevedra y su entorno. La rehabilitación gana de nuevo la batalla a la obra nueva. En esta primera mitad de 2026 el resultado es el siguiente: 33%, obra nueva; y 67% rehabilitación. Y en los primeros seis meses de 2025: 28,63 por ciento obra nueva; y 71,37 por ciento rehabilitación.

El presidente del Coatpo, reitera que, «para mantener la salud del sector de la construcción, debe combinarse la apuesta por las nuevas promociones inmobiliarias y por la rehabilitación. La recuperación de inmuebles vacíos o en desuso también es parte de la solución al problema de la vivienda». A su juicio, «una adecuada relación entre oferta y demanda, conjuntamente con otras medidas, ayudará a relajar los precios de la vivienda nueva y reducir tensiones en los alquileres».

Otro termómetro del sector de la construcción es el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que refleja el coste de los materiales y de la mano de obra necesarios para la ejecución de un proyecto. Es una estimación a priori del coste de la obra. En Pontevedra y su área el PEM total de los seis primeros meses de 2026 sumó 72 millones de euros, una caída del 31% respecto al PEM del primer semestre de 2025, que superó los 105 millones de euros, según el Coatpo.

Rañó reconoce que «la inestabilidad internacional, condicionada por la situación en Irán, Oriente Medio y Ucrania, sigue ejerciendo presión y provoca una la subida de los precios de los materiales básicos, como el cemento o el acero; el incremento del precio de las fuentes de energía, que encarecen los precios del transporte y la logística, y el aumento de los costes laborales». Alerta sobre posibles demoras y retrasos en las promociones inmobiliarias por estos motivos al afectar a la falta de suministros, la volatilidad de los precios y la escasez de mano de obra.

El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, ante los datos de la primera mitad de año, es optimista sobre la evolución a corto y medio plazo del sector de la construcción. «El sector de la construcción atraviesa un buen momento». «Todos los actores de nuestro sector, incluidas las diferentes Administraciones, parecen estar concienciados de la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso significa poner todos los medios y esfuerzos posibles para dinamizar un sector estratégico».

Pero Manuel Rañó también detecta cierta incertidumbre ante situaciones que se están volviendo crónicas en un sector que debería crecer con fuerza. E identifica, de nuevo, uno de los lastres que impiden el impulso de la construcción. «Nuestro sector y sus agentes, entre los que los arquitectos técnicos somos una de las piezas fundamentales, necesitamos abordar la falta de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, un problema que sigue dificultando la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación de edificios». Como una acción urgente propone «un plan de choque para adaptar la oferta de Formación Profesional a la demanda real del sector». También es partidario de «avanzar en la industrialización en la construcción a través de normativas que favorezcan este modelo construcción y que a su vez esta estrategia sea compatible con la construcción tradicional», para lo cual es imprescindible incrementar la formación y conocimiento de todos los agentes del sector.

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Por otra parte, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra tramitó en el primer semestre de 2026 un total de 217 viviendas unifamiliares en toda la provincia. En el mismo periodo del año anterior fueron 258. La caída fue del 15,89%. Los edificios tramitados también cayeron respecto al mismo periodo del año anterior. Y pasaron de los 29 en la primera mitad del pasado ejercicio a los 21 edificios de enero a junio del presente. La caída fue del 28%. Las viviendas planificadas en estos últimos edificios suman 353. Y 846, las previstas en los edificios tramitados en la primera mitad del año 2025, según el Coatpo. La bajada en este caso fue del 58%, según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra.