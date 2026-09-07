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34 años en el Concello

Sanxenxo homenajea a su tesorero, que se jubila tras trabajar con cinco alcaldes

Luis Sabariz Roldán, de70 años, coincidió con José Antonio Nieto, José Luis Rodríguez, Catalina González, Gonzalo Pita y Telmo Martín

El alcalde, Telmo Martín, con Luis Sabariz Fontán.

El alcalde, Telmo Martín, con Luis Sabariz Fontán. / FdV

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R. P.

Sanxenxo

El tesorero municipal se jubila tras 34 años de servicio en Sanxenxo. Tras dos prórrogas, Luis Sabariz Roldán, con 70 años, concluye en el municipio una dilatada trayectoria laboral que le ha permitido coexistir con cinco alcaldes en distintas épocas y partidos: José Antonio Nieto, José Luis Rodríguez, Catalina González, Gonzalo Pita y Telmo Martín.

Además del área de Tesorería, Sabariz colaboró en otras áreas como inspección de expedientes y formó parte de numerosos tribunales de selección. “Siempre me gustó tratar bien al vecino y ayudar en lo que pude para que la administración avanzase”, asegura. Recuerda que “cuando llegué apenas cabíamos en el edificio” y que “hubo momentos complicados cuando fue la crisis en 2009 porque no entraba dinero”.

Siempre con un trato afable y colaborador, Sabariz presume de “haberse llevado siempre bien con los miembros de las distintas corporaciones” y de “no tener prisa si el trabajo requería echarle más horas de las previstas”. Nunca se planteó solicitar un traslado a otro ayuntamiento, pese a la distancia de casi 50 kilómetros que lo separa de su casa en Pontecesures. “No he cogido nunca una baja y, cuando he tenido algún achaque de salud, siempre me ha permitido volver pronto. Siempre tuve vocación de servicio público”, apunta.

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El alcalde, Telmo Martín, le recibió en su despacho el Día de Santa Rosalía coincidiendo con su último día de trabajo y de su 70 cumpleaños. “Luis sempre foi un traballador comprometido, disposto a colaborar e implicarse ao máximo nos seus cometidos e bo compañeiro. En definitiva e, por enriba de todo, unha moi boa persoa”.

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