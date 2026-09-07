«No quiero enseñar perfección; quiero que perseveren en conseguir fuerza, flexibilidad y estabilidad»

El yoga, como parte ancestral del hinduismo, ha inspirado en Occidente la reinterpretación deportiva y relajante de sus disciplinas posturales. La instructora de origen filipino Jennnifer Yusi viajó hasta Tailandia para empaparse intensivamente con el yoga tradicional, y ahora imparte sus propias clases en pleno centro de Pontevedra.

¿Por qué su centro se llama Misfit?

La traducción al español de Misfit es marginado, pero en inglés no quiere decir eso; significa que eres único, que tienes tu propia forma de hacer las cosas. Esa soy yo a la hora de hacer y enseñar yoga.

¿Cómo llegó el yoga a su vida?

Yo era una chica gorda, y en Filipinas todo el mundo está delgadísimo. Quería bailar, hacer gimnasia, pero mi madre me decía que no tenía cuerpo para eso. Con nueve años, en 1992, en Manila, escuché a Madonna decir que en el yoga no hay forma de avanzar nada más que con tu perseverancia, y tienes que hacer tu práctica sin juzgar a nadie y sin juzgarte a ti mismo. Eso me impactó mucho. ¿Cómo no voy a juzgarme en un país en el que lo más importante es tu aspecto? Empecé haciendo «body balance» porque en Filipinas nadie hacía yoga. En España, ahorré como profe de inglés hasta que pude formarme para enseñar yoga.

Se formó en un curso intensivo en Tailandia. ¿Cómo fue?

Aprendí a manejar un aula. Fue un curso para aprender a enseñar, no para ser un yogui.

¿Sigue los principios tradicionales de la filosofía o solo la parte física?

Sigo sobre todo la parte del «fitness» pero me gusta el aspecto espiritual porque te enseña a proteger tu energía. Creo que hay gente que da energía y que hay otra que te la quita. No me gustan mucho los chakras, ni cosas así, pero mi profe de filosofía del yoga en Tailandia es español: Carlos Poveda.

¿Era un yogui tradicional, según el hinduismo?

Era filósofo y vivió 19 años en un ashram (monasterio) en India. Nos enseñó sobre la historia del yoga. Y a él tampoco le gustaban los chakras.

¿Hace meditación?

Sí, me gusta. No la enseño de forma principal, porque necesito ver si la persona es receptiva, pero después de cada clase tenemos una sesión de cinco minutos en la que les guío. Para los principiantes, simplemente enseño a que sientan su respiración. Porque, en esencia, la meditación es eso.

¿Cuál es el objetivo de sus alumnos cuando empiezan?

Normalmente vienen porque quieren corregir sus posturas, pero el yoga es más que eso. A día de hoy somos muy críticos con nosotros mismos y nos comparamos constantemente. La paciencia y la amabilidad son mi objetivo; tienen que aprender a vivir la práctica sin prisas.

¿Cuánto tiempo necesita un principiante para ver resultados?

Diría que un mes y medio. Empiezo siempre enseñando «el perro bocaabajo» porque una vez lo haces bien, abres la puerta a todas las demás posturas. Requiere flexibilidad, fuerza y mente a la vez. Tienes que aprender los trucos y practicar hasta que esta postura deje de ser un ejercicio y se convierta en una pose de descanso para ti. Porque eso significa que, así, cada parte de tu cuerpo está alineada y estable. A parti de ahí, verás progreso en todo lo demás. No quiero enseñar perfección; no quiero que se obsesionen con hacer el spagat, quiero que se den cuenta de que, mientras entrenan, adquieren fuerza y flexibilidad para llevar a su nieto en brazos, o para bailar.

¿Cómo llegó a Pontevedra?

A través de una alumna. En Madrid enseñé yoga aéreo y a una chica le gustó tanto que me contrató como profe privada, en su casa. Yo en Madrid no estaba bien, como extranjera, y tenía mucha asma; y ella me invitó a pasar una semana en Vilaboa. Dije que sí, por supuesto, y me encantó. No necesité mi inhalador, respiraba bien y además hay una escuela de artes circenses, o sea que mi práctica de acrobacias no tenía por qué terminar. Así que al volver a Madrid casi que obligué a mi novio a mudarnos. Hicimos un viaje y él vio que aquí se podía ir caminando a todas partes y que los pinchos eran enormes, así que le convenció y compramos nuestra primera casa.

También estudió enfermería, ¿verdad?

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En Tailandia tus padres dictan un poco tu vida. Mi madre me dijo que tenía que estudiar eso e incluso llegué a trabajar. Pero me asfixiaba. Me fui y conseguí un trabajo para enseñar inglés, lo que me dio la oportunidad de mudarme a España. Y ahora me dedico a mi pasión, aunque con algunos alumnos me sirve mi formación de enfermera.