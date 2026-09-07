Así quiere transformar Pontevedra su entrada norte: vivienda, campus y una nueva Avenida de Compostela

Pontevedra proyecta una profunda transformación de su entrada norte que podría permitir la construcción de entre 1.000 y 1.300 viviendas en el entorno del campus universitario. El Concello ha encargado ya los primeros estudios para reorganizar la Avenida de Compostela y utilizar este eje para conectar mejor O Burgo, Lérez y A Xunqueira, además de reservar suelo para una posible ampliación de las instalaciones de la Universidade de Vigo.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó una actuación todavía en una fase muy inicial y sobre la que no existen decisiones cerradas acerca del diseño de la avenida, el número de carriles o la edificabilidad de los terrenos. «Estamos hablando de futuro», recalcó el regidor, que situó el objetivo en extender de forma coherente la trama urbana hacia el norte de la ciudad.

La operación cobra impulso después de que la Avenida de Compostela pasase a titularidad municipal tras años de negociaciones. El gobierno local considera que su configuración actual funciona como una barrera entre los barrios y el campus y pretende convertirla en una vía plenamente urbana. «Lo que no tiene sentido es venir de una carretera y entrar a 80 kilómetros por hora en la ciudad», señaló Lores.

Uno de los principales elementos de la actuación será el desarrollo de una bolsa de suelo próxima al campus con capacidad para entre 1.000 y 1.300 viviendas, aunque el Concello advierte de que la cifra dependerá de los proyectos que finalmente se tramiten.

Los terrenos están en manos privadas y su desarrollo obligará a sus propietarios a presentar los correspondientes instrumentos urbanísticos y realizar cesiones para espacios públicos y dotaciones. El gobierno municipal plantea incluso estudiar modificaciones de la edificabilidad para concentrar la construcción y liberar más superficie para zonas verdes y equipamientos. Lores vincula también esta nueva oferta residencial con el objetivo de contener el precio de la vivienda en Pontevedra.

El proyecto pretende, además, abrir nuevas conexiones transversales entre Juan Bautista Andrade, O Burgo, Lérez y el campus de A Xunqueira. Parte del suelo obtenido podría destinarse en el futuro a nuevas facultades o incluso a una residencia universitaria.

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El Concello asegura que ya ha mantenido contactos con la Universidade de Vigo y que existe sintonía sobre la necesidad de abrir el campus hacia la ciudad. Por ahora, sin embargo, no hay calendario de obras. «Hay una decisión política» de desarrollar la zona, resumió Lores, pero la transformación definitiva de la entrada norte de Pontevedra dependerá de los estudios urbanísticos ahora en marcha.