El Puerto de Marín retoma el pulso del tráfico de contenedores: crece un 25% en un año

Tras un inicio de año titubeante, el Puerto de Marín va camino de cerrar este año con una marcada senda de recuperación. Hasta el pasado mes de julio, último periodo con cifras oficiales, ya rozaba las 190.000 toneladas mensuales de mercancías, uno de los mejores balances de los últimos ejercicios. Y buena parte de esta mejoría se explica por la recuperación del pulso en el tráfico de contenedores, un apartado en el que Marín llegó a ser puntero en el noroeste, pero que se truncó en 2019, al perder en favor de Vigo en transporte de fruta. Si aquel año finalizó con una media de 73.000 toneladas mensuales en esa modalidad, en el ejercicio siguiente se bajó a menos de 46.000.

Pero 2026 se presenta como el mejor año desde entonces. A la espera de concretarse la actividad en el último tramo del ejercicio, a día de hoy ya supera las 50.000 toneladas de mercancía en contenedor, la mejor cifra desde 2019. De hecho, en solo doce meses este sistema ha crecido un 25%, ya que en 2025 apenas se llegó a 40.000 toneladas mensuales. Además, se ha pasado de 3.500 a más de 4.300 contenedores cada treinta días.

En paralelo, y derivado de este aumento, los muelles marinenses baten este año su récord de mercantes atracados. En siete meses ya se alcanzan los 341, medio centenar cada mes, por encima de los 44 de 2025 y muy lejos de los 35 de 2022. La explicación es que «llegan más barcos de mercancía general, que son más pequeños que los grandes graneleros y transportan menos toneladas pero de forma más habitual», según la Autoridad Portuaria.

Y en ese apartado entran los portacontenedores. El punto de inflexión fue septiembre de 20224, cuando el Puerto volvió a entrar en el circuito marítimo de transporte de fruta con una línea semanal entere el puerto de Natal en Brasil y Marín, camino de Rotterdam y Dover. Se recibe una media de 1.000 palés y varios contenedores de fruta en cada descarga.

Tras seis meses en balances negativos, julio llegó con el primer aumento de tráficos con respecto al año anterior, un 0,5% más y un total de 1.323.000 toneladas. Según la Autoridad Portuaria, «la mercancía general, tanto en formato convencional como en contenedor son los grupos de mercancía que más crecimiento han experimentado en este periodo», lo que ha llevado a recobrar el pulso de esta última modalidad.

En concreto, en la mercancía no contenerizada hay subidas significativas de productos como material de construcción, pesca congelada o productos siderometalúrgicos. Por su parte, en el capítulo de graneles sólidos, crece el apartado de cereales y sus harinas, que superan en un 14,8% las importaciones del pasado ejercicio hasta la fecha. Aún así, los graneles sólidos presentan hasta ahora las peores cifras desde 2020. Se alcanzan las 75.000 toneladas al mes, un 17% menos que el pasado año, si bien estos días el Puerto tiene en previsión recibir varios graneleros, lo que elevará el balance.

El mejor año hasta ahora en tráficos fue 2024, con casi 215.000 toneladas mensuales, de las que 114.00 (el 53%) correspondieron a los graneles y 43.000 (el 20%) para los contenedores. Ahora, la primera mercancía supone el 40% del total y la segunda supera ya el 25%.

Una terminal que será modernizada con una red eléctrica para los barcos

El impulso del tráfico de contenedores puede ser aún mayor con una ambiciosa modernización de su terminal, en los Muelles Reboredo. La empresa Tecnored es la elegida para la instalación por 318.502 euros, de una infraestructura eléctrica subterránea en alta tensión destinada el suministro eléctrico de un nuevo centro de seccionamiento con capacidad de 2.000 kVa.

El objeto de estas obras es la futura instalación de OPS (Onshore Power Supply) para el atraque de los buques portacontenedores en los Muelles Reboredo. El plazo de ejecución es de seis meses. La obra está financiada por el programa de fondos europeos Feder 4. La electrificación de muelles mediante sistemas OPS, es un sistema para suministrar energía a los barcos en puerto y permite a los buques atracados conectarse a la red eléctrica terrestre sin utilizar sus motores diesel auxiliares que se usan actualmente. Esto reduce de forma notable las emisiones a la atmósfera y redunda en la sostenibilidad del tráfico de mercancías por vía marítima.

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El estudio indica que el tiempo medio de estancia en puerto, considerando los últimos tres años es de 23 horas, una media que no hace obligatoria la instalación de esta infraestructura en Marín, pero «la Autoridad Portuaria sí se plantea la construcción de las instalaciones necesarias para poder suministrar energía eléctrica a los buques portacontenedores atracados en el puerto de Marín, considerando la posibilidad de dar suministro a dos buques a la vez». Se estima que sería necesaria una potencia total para todo el recinto de 5.000 KVAS.