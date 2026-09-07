El PP denuncia el abandono de O Castañal y exige a Lores que deje de «poner parches»

Las concejalas del Partido Popular de Pontevedra Bea Rey y Silvia Junco han recorrido distintas calles de O Castañal, en donde estuvieron con algunos vecinos «hartos del abandono» por parte del Concello.

«Lo que encontramos es una muestra más de que el alcalde vive completamente ajeno a los barrios de Pontevedra con aceras en mal estado, muros deteriorados y zonas llenas de basura», criticó Bea Rey, quien reclama al gobierno local del BNG que atienda las necesidades «que los vecinos llevan tiempo trasladando».

Citó el mal estado en el que se encuentra el final de la calle Ernesto Caballero, donde «la plataforma única termina en una bajada de tierra, piedras y basura por la que numerosos vecinos pasan a diario para acceder al centro». Por otro lado, en Mestre Soutullo, «un contenedor situado sobre la acera dificulta el paso de peatones, personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebé», se lamenta.

Asimismo, en la bajada de la calle Fraga hacia Prado Novo, las piedras de un muro llevan años desprendiéndose «sin que el Concello haya acometido ninguna actuación». «La única solución del BNG de Lores ha sido colocar una valla metálica y mirar hacia otro lado desde hace años», apunta la edil del PP.

En esta misma zona, las populares denuncian «la presencia de vehículos abandonados y quemados», así como acumulación de basura, una situación que, según afirman que trasladan los vecinos, «genera una creciente sensación de inseguridad».

La situación se repite en el regato de Valdecorvos, donde las protecciones de madera permanecen rotas y tiradas en el suelo, con el consiguiente riesgo para los vecinos que transitan por la zona. «El Gobierno municipal responde con más vallas y sin aportar ninguna solución definitiva», recrimina Rey.

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En definitiva, los populares exigen al BNG que actúe y garantice inversiones mínimas: «Lores pone parches mientras nosotros nos comprometemos a atender las necesidades del día a día de los vecinos para acometer las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad, la seguridad y el mantenimiento adecuado de los barrios de Pontevedra. La ciudad necesita un alcalde que se preocupe de verdad por sus vecinos».