Los pontevedreses Tónikash se muestran en crudo

Después de casi una década componiendo canciones, recorriendo escenarios y dejando que su repertorio evolucionase al ritmo de la propia banda, Los Tónikash presentan una nueva sesión en directo con la que buscan mostrar, sin artificios, el momento creativo y musical que atraviesan actualmente.

La grabación se realizó en el espacio de creación artística Nononon, en Bouzas, Vigo, y reúne siete canciones interpretadas completamente en vivo. La propuesta huye así del formato de videoclip convencional y de las producciones construidas a base de múltiples recursos técnicos para apostar por algo mucho más sencillo: cinco músicos tocando juntos, tal y como lo hacen sobre un escenario.

La sesión pretende funcionar como una fotografía del presente del grupo, ya consolidado como quinteto después de años de trayectoria. En ella, Los Tónikash vuelven a transitar por los distintos estilos que han ido construyendo su identidad musical, moviéndose entre el country, el blues, el bluegrass y el rock and roll, géneros que conviven en un sonido que la banda ha ido perfilando con el paso del tiempo y los conciertos.

Uno de los principales atractivos de esta nueva grabación es la incorporación de cuatro canciones inéditas hasta el momento: Umbrella, FreeCivil War y Not Today. Los nuevos temas amplían el repertorio del grupo y sirven además como una primera aproximación a los próximos pasos de Los Tónikash, que continúan trabajando en nuevas composiciones tras la publicación de su EP So Long.

El objetivo de esta sesión pasa precisamente por acercar al público una versión lo más fiel posible de lo que sucede cuando la banda se reúne para tocar. Sin una producción excesiva y sin esconderse detrás de retoques posteriores, la grabación busca conservar la espontaneidad y la energía de una interpretación en directo, con un resultado próximo al sonido que encuentra el público en sus conciertos.

La formación actual de Los Tónikash está integrada por Tony Toxinas, a la voz y guitarra acústica; Charlie Pereiro, a la guitarra eléctrica y lap steel; Javi Rodríguez, a la armónica; José Salgado “Peti”, a la batería, percusión y coros; y Yago Carreño, al bajo, guitarra eléctrica y coros.

Los Tónikash tocando en la grabación. / FdV

En el apartado técnico y artístico, la sesión contó con la colaboración de Berto S. Lozano, responsable de la videograbación, edición y montaje; Jose Faro Coti, encargado de la iluminación; y As Dúas e Punto, que asumió la escenografía.

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La nueva sesión se incorpora así a una trayectoria de casi diez años. Tras So Long, el quinteto continúa de gira y preparando material, mientras mantiene el directo como uno de los pilares fundamentales de su propuesta.