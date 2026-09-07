Pontevedra regala «merchandising» en pro del uso del gallego en el comercio local

La Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa (AEMPE) de la provincia de Pontevedra presentó este mediodía una iniciativa para promover el uso del gallego en el comercio local. Bajo el nombre «O galego está de moda», la entidad en colaboración con la Diputación Provincial repartió en la plaza de la Peregrina bolsas y chapas gratuitas con el lema de la campaña.

«Queremos favorecer ambas cosas; el uso del gallego y el comercio local, que creemos que está en un muy buen momento para acoger esta acción», explicó el presidente de AEMPE, José María Corujo.

No obstante, señaló también que son conscientes de que «esto en el día a día es muy difícil de mantener, entonces hay que hacer pequeños actos en momentos determinados». Añade que, desde la asociación, en cada acto que organizan para la hostelería intentan incorporar el gallego.

El presidente subraya un detalle a tener en cuenta: «También somos duales; está viniendo mucha gente de fuera y hablan en castellano, lógicamente». A la presentación acudieron varios turistas que se encontraban visitando la Peregrina y se interesaron por el puesto, frente al que se amontonaba una cola de personas. «Nosotros estamos encantados de que se lleven una bolsa de regalo de Pontevedra», terminó Corujo.

El diseño del «merchandising» estuvo a cargo de la vicepresidenta de AEMPE, Marga Caeiro: «Pensamos en frases que podrían acercarnos al comercio local pero que también tuviesen que ver con la lengua gallega», explicó sobre los detalles impresos en las bolsas de tela y las chapas.

La opinión general de los asistentes a la presentación fue favorable. Muchos no estaban enterados de que se iba a celebrar pero se acercaron con curiosidad al ver la cola y los regalos. Una anciana que volvía precisamente de hacer la compra en el pequeño comercio declaró que la iniciativa le parecía «muy bien» porque ella habla gallego desde siempre: «Pero por ahí, según te ven, piensan 'esta señora habla en castellano', y me cambian el idioma».

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Otra vecina opinaba, en gallego, que «todo es bueno, cuanto más se haga... Pienso que podría haber una manera mejor, pero todo ayuda». Recién conseguida su bolsa, comentaba que ella es «de pura cepa, llegada del centro de Galicia» y que toda la vida habló en gallego, pero le sorprenden las diferencias de su forma de hablar con la de la ciudad del Lérez.