Poio busca asegurar el futuro del acordeón con un festival protagonizado por jóvenes

El acordeón buscará este sábado nuevos intérpretes entre las generaciones más jóvenes en Poio. El Centro Cultural Xaime Illa Couto de Raxó acogerá a las 19.00 horas el I Festival Juvenil del Acordeón, una cita que pretende dar visibilidad a niños y jóvenes que practican este instrumento y contribuir a garantizar su relevo generacional.

La iniciativa parte de la Escola de Acordeóns de Campelo-Poio, después de constatar la escasa presencia de músicos jóvenes en festivales y encuentros de acordeonistas. Su director, Juan Mariño, pone como ejemplo una reunión celebrada el pasado noviembre en Lugo, con más de un centenar de participantes, de los que solo cinco tenían entre 8 y 20 años. Cuatro eran alumnas de la escuela de Campelo.

El encuentro de Raxó no tendrá carácter competitivo. Los participantes mostrarán su trabajo con música popular, tradicional y moderna, en un intento también de romper con la imagen del acordeón como un instrumento vinculado exclusivamente a personas de mayor edad.

La organización buscó participantes en escuelas de Galicia y amplió después el contacto a Asturias, Valladolid, Burgos, León, Valencia y Portugal. El proceso, explica Mariño, evidenció que son pocos los centros con alumnado infantil y juvenil.

Finalmente, el festival contará con más de una docena de alumnos de Campelo —los más pequeños tienen 7 y 9 años—, un acordeonista de 13 años llegado desde León y un músico de 26 años de Meaño.

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La escuela aspira a que esta primera edición sirva para crear cantera y acercar el acordeón a niños y adolescentes.