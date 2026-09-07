Una original búsqueda del tesoro en Caldas

Caldas acogió ayer una original busca del tesoro con coches clásicos anteriores a 1995, una propuesta que combinaba automovilismo, aventura y conocimiento del territorio y que recorrió las diferentes parroquias del municipio. La actividad llegó a Caldas procedente de Moraña y proponía a las personas participantes una jornada diferente al volante de vehículos clásicos siguiendo rutas secretas y resolviendo pruebas y enigmas.

La organización, de la mano del club de Vehículos Clásicos del Carneiro con colaboración de la Concejalía de Cultura, explica que la actividad era «una aventura sobre ruedas en la que poner a prueba el ingenio, orientación y trabajo en equipo, que consiste en recibir preguntas y pistas que te llevarán a diferentes ubicaciones donde encontrar respuestas, superar pruebas y resolver retos para seguir avanzando. Todo esto con tu coche y equipo».

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La salida fue desde la Plaza do Camiño, desde donde las personas participantes iniciaron un recorrido dividido en dos sectores en los que debía superar diferentes pruebas. La jornada comenzó con las verificaciones de los vehículos y ya por la tarde se celebraron los recorridos.