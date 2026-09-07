O Campo Lameiro vibra con la Festa d@s Moz@s

La XV Festa d@s Moz@s de O Campo Lameiro se convirtió en un rotundo éxito de público, con una Praza do Concello abarrotada para disfrutar de una intensa tarde y noche dedicadas a la música y a la cultura gallegas el pasado domingo.

La nutrida participación se mantuvo durante toda la programación y alcanzó sus momentos de mayor afluencia con la actuación de 9Louro, que congregó una multitud delante del escenario y puso el broche final a una edición marcada por el ambiente festivo y por la excelente respuesta del público.

La jornada comenzó con la actuación de Ailá, formación que acercó una propuesta en la que la música tradicional gallega se combina con una puesta en escena contemporánea. Su intervención abrió una tarde pensada para públicos de todas las edades y confirmó el interés por una celebración que alcanza ya su decimoquinta edición.

Posteriormente fue el espectáculo «Cancioneiro Galego. As músicas da nosa vida», en el que participaron Fátima Pego, Manolete de Felisa y Lupe Blanco, junto con la Banda Unión Cultural de Campo Lameiro, el Grupo Tradicional Foula de Cerdedo Cotobade y la Coral Polifónica de O Campo Lameiro.

Esta propuesta permitió reunir sobre el mismo escenario diferentes voces, músicos y agrupaciones alrededor de las canciones y melodías que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La presencia de las formaciones locales tuvo un significado especial y sirvió para reconocer el trabajo que desarrollan a lo largo de todo el año para mantener viva la tradición musical gallega.

Espectáculo «Cancioneiro Galego. As músicas da nosa vida» / FdV

La actuación de 9Louro cerró la programación ante una plaza completamente llena y entregada. Conectó especialmente con el público más joven y protagonizó una de las imágenes más destacadas de esta edición, con una grande participación y un ambiente que se mantuvo hasta el final de la fiesta.

El alcalde, Carlos Costa, mostró su satisfacción por el resultado y agradeció la respuesta de los vecinos. «Ver la Praza do Concello abarrotada confirma que la Festa d@s Moz@s está plenamente consolidada y que la apuesta municipal por una programación basada en la música, en la identidad y en la convivencia cuenta con el respaldo del público», destacó.

Costa destacó también que «O Campo Lameiro volvió a demostrar que sabe participar y disfrutar de las actividades organizadas en el municipio, convirtiendo esta celebración en un punto de encuentro entre distintas generaciones y en un te escapará para los artistas y las agrupaciones que mantienen viva nuestra cultura».

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El alcalde agradeció, finalmente, el trabajo de todas las personas, grupos y entidades implicadas en la organización, así como la participación del público que llenó la plaza y contribuyó a hacer de la XV Festa d@s Moz@s una de las ediciones más concurridas de su historia reciente.