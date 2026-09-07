Medio siglo del centro Príncipe Felipe: la Diputación de Pontevedra diseña una reforma «sin precedentes»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha calificado de «inversión sin precedentes» la reforma prevista en Ciudad Infantil de Príncipe Felipe, valorada en más de cinco millones de euros y que coincide con el 50 aniversario del complejo, inaugurado en julio de 1976 por los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía.

Medio siglo después, ahora se apuesta por la mejora de la eficiencia energética de la Escuela Infantil y de Pabellón Deportivo por un importe superior a los 5 millones de euros que serán financiados con fondos propios. Así lo anunció López este lunes en una visita a la escuela infantil para comprobar distintas mejoras ya realizadas en el inmueble en la que también participaron el vicepresidente Rafa Domínguez, el diputado Pablo Castillo y la directora de la Escola Infantil, María José Sánchez.

«En este 2026 celebramos el 50 aniversario, un hito importante, y lo queremos acompañar con la mayor obra de la historia reciente», declaró Luis López después de recorrer las instalaciones.

La principal actuación que se va a realizar en el edificio de la Escola Infantil comenzará, según informó al presidente, en el próximo mes de noviembre. Se trata de una intervención completa centrada en la mejora de la eficiencia energética por valor de 3,3 millones y que servirá para ejecutar la renovación integral de la fachada, sustitución de las carpinterías exteriores, impermeabilización de las cubiertas, modernización de la iluminación interior con 420 nuevas luminarias led, mejora de la accesibilidad y creación de dos nuevos accesos peatonales, reforma de la capilla y mejora de los acabados interiores del edificio.

De manera paralela, ya se ejecutan los trabajos de renovación de la instalación eléctrica de este centro por valor de 450.000 euros consistentes en la sustitución de los transformadores, la dotación de la potencia idónea, renovación de líneas eléctricas, instalación de un grupo electrógeno de emergencia, reforma de los cuadros eléctricos y adecuación de los locales técnicos.

Por otro lado, la Diputación realizó durante el verano otras actuaciones valoradas en 160.000 euros para dotar de nuevo mobiliario para los hogares de la Escola Fogar, demoler las escaleras de emergencia del ala norte, reparar la cubierta del taller de carpintería, mejorar los muros interiores de este centro, instalar nuevos equipos en el Auditorio José Manuel Pérez Matos, «Portu» y suministrar estores, módulos de almacenaje, cafeteras, mesas y bancos para distintas estancias de este centro. Además, ya está en fase de tramitación la mejora del cierre perimetral (60.000 euros) y la renovación del pabellón polideportivo (1,4 millones).

«Hace 50 años que nació este Centro de Bienestar Social que llevamos inscrito en el ADN de esta casa. Y con estas mejoras y grandes reformas actuaciones queremos que quede preparado para, por lo menos, otro medio siglo. Hablamos de una inversión sin precedentes en la historia de Príncipe Felipe para que siga siendo referencia en la atención a la infancia», remarca Luis López.

Por su parte, el vicepresidente Rafa Domínguez añadió que «Príncipe Felipe forma parte de la historia de Pontevedra y de la Diputación. Este espacio tiene una dimensión social y educativa que lo hace único en toda la provincia, con una escuela infantil, atención a menores, espacios educativos y deportivos, por ello son especialmente importantes las obras que vamos a ejecutar para colocar a Príncipe Felipe a la altura que merece. Celebrar los 50 años de Príncipe no debe ser solo una celebración, sino una preparación para que en los próximos cincuenta años siga siendo una instalación de enorme calidad».

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En los últimos tres años, el gobierno provincial ya ha movilizado otros proyectos de mejora, como son los 1,7 millones destinados a la mejora del CEIP Daría González, uno más para la cubierta del Centro Agarimo o diversas actuaciones en el campo de fútbol valoradas en más de 200.000 euros.