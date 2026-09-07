A Lama se rinde al vino de O Pelete

La Festa do Viño do Pelete es toda una tradición en A Lama . Las celebraciones en honor a la Virgen de los Remedios comenzaron este lunes con distintas misas y bendiciones durante el día, pero sobre todo con la bendición del cura párroco de las pipas y el «regado» con el primer vino del centenario carballo de O Pelete.

Interior con las pipetas de vino. | FDV

La charanga Mil9 y los gaiteros O Son do Verdugo animan a los asistentes con su música durante todo el día antes de la verbena nocturna. Este martes, los actos darán inicio a las 13.30 horas con la misa solemne en honor a la Santa. También en este día el grupo de gaitas O Son do Verdugo animará con su música la jornada.

Desde las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar con los juegos infantiles y a las 20.00 horas comenzará el concierto a cargo de Antonio Barros. A las 23.00 horas dará comienzo la velada musical con trío Tic Tac y DJ Milucho.

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Elmiércoles, en la última jornada festiva se podrá disfrutar con el pasacalles cargo de la Banda de Música Cultural de Barro. A las 13.00 horas se oficiará la misa mayor en honor a la Virgen. Vecinos y visitantes podrán disfrutar a lo largo del día con la música del grupo O Son do Verdugo. A las 19.00 horas la Banda de Música Unión de Guláns ofrecerá un concierto y a las 23.00 horas dará comienzo la verbena con la orquesta Marbella y disco móvil Euphoria.