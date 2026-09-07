Los dos hospitales de Pontevedra, las nuevas "aulas" para 32 estudiantes de Medicina

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha recibido este lunes a 32 estudiantes de sexto curso de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela, que inician su curso académico en el Complejo Hospitalario pontevedrés (CHOP). A lo largo de esta semana, este colectivo comienza su plan de formación práctica, en lo que rotará por servicios de los hospitales Provincial y Montecelo, por el centro de especialidades de la Casa do Mar de Mollavao y en los centros de salud de A Parda y de Virxe Peregrina.

Como novedad de este curso y por primer año en el CHOP pontevedrés, otros cuatro alumnos de quinto de Medicina de la universidad compostelana efectuarán rotaciones de Práctica Clínica III durante cuatro semanas en los servicios de Cardiología, Anestesiología y Reanimación, Urgencias y Oftalmología.

Divididos en grupos, el alumnado de sexto curso de Medicina llevará a cabo rotaciones, regladas y obligatorias, por servicios como Psiquiatría, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía y Traumatología, además de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, bajo la supervisión de sus respectivos tutores coordinadores.

Asimismo, estos alumnos tendrán posibilidad formativa de acercarse a otros servicios del complejo pontevedrés de otras áreas médico-quirúrgicas para, finalmente, recibir una evaluación al final del curso académico. Este es el duodécimo año que los centros sanitarios pontevedreses imparten esta formación completa a alumnado del campus compostelano, en el que participan 400 facultativos del CHOP.

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Según explica la propia área sanitaria pontevedresa, «en lo que se refiere al plan de formación, las líneas de trabajo de este programa ahondan en las competencias más específicas, afianzando los conocimientos globales previos, alcanzando un mayor aprovechamiento de los recursos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la homogeneización de la docencia en el campo sanitario».