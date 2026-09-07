La Guardia Civil logra frenar una estafa de 46.300 euros con criptomonedas a un pontevedrés

La Guardia Civil, a través del Equipo @ de la CiberComandancia, ha logrado el bloqueo cautelar de 53.671 unidades de una criptomoneda estable (stablecoin), valoradas en aproximadamente 46.306 euros, en el marco de una investigación relacionada con una presunta estafa cometida mediante la falsa compraventa de criptomonedas. La denuncia fue formulada por vía telemática por una víctima de Pontevedra que había transferido esos fondos para una supuesta compra de activos digitales.

Según explica el instituto armado, la investigación se inició tras la denuncia telemática presentada por este ciudadano que manifestó haber sido víctima de una operación fraudulenta relacionada con la supuesta adquisición de un Bitcoin.

El denunciante habría transferido un total de 78.700 unidades de stablecoins a diferentes direcciones de criptomonedas siguiendo las instrucciones facilitadas por diversas personas que se presentaban como intermediarios en una operación legítima de compraventa de activos digitales.

Una vez efectuadas las transferencias, el perjudicado no recibió el activo comprometido ni obtuvo contraprestación alguna, constatándose que la operación carecía de una finalidad comercial real y que tenía como objetivo la obtención ilícita de los fondos transferidos.

La Guardia Civil añade que los especialistas de la Guardia Civil llevaron a cabo un «exhaustivo análisis de trazabilidad sobre la cadena de bloques, reconstruyendo el recorrido de los activos digitales y detectando los movimientos realizados por los responsables de la operativa».

Gracias a estas actuaciones y a la colaboración con la entidad emisora del activo digital afectado, se consiguió congelar fondos valorados en aproximadamente 46.306 euros, evitando que los presuntos responsables pudieran transferirlos, convertirlos o retirarlos.

Esta actuación «constituye un importante éxito operativo, ya que permitió asegurar una parte sustancial del patrimonio presuntamente obtenido de forma fraudulenta y aumentar significativamente las posibilidades de recuperación económica para el perjudicado».

Las investigaciones permitieron comprobar que parte de los activos habían sido movilizados desde la dirección inicialmente receptora hacia nuevas direcciones de criptomonedas, «en una operativa compatible con técnicas de dispersión y ocultación patrimonial utilizadas habitualmente en fraudes relacionados con activos virtuales».

Ante esta situación, los investigadores identificaron las nuevas wallets receptoras, recopilaron la información técnica asociada a las transacciones y solicitaron de manera urgente nuevas medidas de congelación sobre los fondos aún existentes en dichas direcciones, con el objetivo de impedir su desaparición definitiva y garantizar su posible recuperación.

La Guardia Civil destaca que «la actuación pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las entidades vinculadas al ecosistema de los activos virtuales para combatir las nuevas modalidades de fraude económico». Asimismo, «evidencia la creciente capacidad de las unidades especializadas de la Guardia Civil para llevar a cabo investigaciones patrimoniales complejas en entornos digitales, permitiendo localizar, rastrear y asegurar activos virtuales relacionados con actividades delictivas».

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones encaminadas a la identificación de todos los responsables, la localización del resto de los fondos transferidos y la adopción de nuevas medidas de aseguramiento patrimonial.

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En el comunicado se subraya el «refuerzo de las capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital» por parte de la Guardia Civil «mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos. A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o en su interior o pérdida o localización de documentación».