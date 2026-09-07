Pavimentaciones urbanas
Comienza la segunda fase del asfaltado de la plaza de Galicia, que durará 12 días
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Pontevedra
Tras ejecutarse la primera fase de asfaltado de la plaza de Galicia y sus inmediaciones, desde el 25 de agosto, este lunes comenzó la segunda etapa, que durará en principio doce días, hasta el 18 de septiembre. Se trabaja en la zona desde la rotonda de Eduardo Pondal hasta la Plaza de Galicia, incluida la calle Andrés Mellado y el entronque con la Avenida de Vigo.
Se aplican cortes diarios entre las 8.00 y las 17.00 horas y el resto de la jornada, la vía queda abierta a la libre circulación.
La alternativa de acceso hacia Andrés Muruáis, García Camba y el tramo final de Peregrina y Oliva se habilitan alternativas incluso con circulación en sentido contrario al habitual.
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