El campamento musical de Barro termina con un positivo balance de práctica y convivencia

La Banda de Música Xuvenil de Barro acaba de terminar las jornadas del campamento musical Notas na Natureza, una iniciativa de formación y convivencia que reunió a alrededor de 40 jóvenes de la agrupación en el local social de A Gándara, en Perdecanai.

El campamento permitió realizar una práctica musical intensa con la juventud participante, gracias a la colaboración de un profesorado de destacada calidad artística y pedagógica: Víctor Vilariño, Claudia Carballo y Diego Rosal trabajaron con los diferentes equipos instrumentales y con el conjunto de la banda, reforzando la preparación musical al completo y la cohesión de grupo.

Además de la parte musical, el proyecto incluyó actividades complementarias dirigidas a la formación integral de los jóvenes. Entre ellas estuvo la charla sobre referentes femeninos en la música impartida por la profesora Carballo. El especialista Antón Lois desarrolló una actividad de conocimiento del patrimonio y el fisioterapeuta Jacobo Pena, de la clínica Sinerxia de Sanxenxo, impartió una sesión sobre hábitos saludables y posturas para músicos.

El campamento concluyó con un concierto final en A Gándara, concebido como una muestra pública del trabajo realizado durante estos días. La organización traslada una valoración muy positiva del desarrollo del proyecto, tanto por la implicación de los jóvenes como por la calidad de las actividades realizadas, y también por el ambiente de convivencia generado alrededor de la música.

Desde la Banda de Música Xuvenil de Barro agradecieron especialmente a la Comunidade de Montes de Perdecanai el apoyo y la colaboración prestados con la cesión de las instalaciones de A Gándara, que hicieron posible el inicio del campamento.

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El proyecto Notas da Natureza fue financiado por la Deputación de Pontevedra a través del Plan +Xuventude, un programa dirigido a impulsar iniciativas juveniles, culturales, formativas y de participación en el ámbito local.