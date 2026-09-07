Más de 10 millones para apoyar a 6.660 alumnos con necesidades educativas en Pontevedra

Los 61 alumnos escolarizados en los tres centros de educación especial de Amencer-ASPACE en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa reciben ayudas estatales destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). En el conjunto de la provincia, estas prestaciones alcanzaron durante el curso 2025-2026 a 6.660 estudiantes, con una inversión superior a los 10,3 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, conoció este lunes el funcionamiento del Centro de Atención Integral (CAI) de Amencer-ASPACE en Lourizán, acompañado por el presidente de la entidad, Carlos Godoy, y su gerente, Mónica Touriño.

Amencer-ASPACE dispone de 14 unidades educativas repartidas entre sus tres centros. Lourizán cuenta con cuatro unidades y 17 estudiantes; Vigo, con siete y 33 alumnos; y el CAI Princesa Letizia de Vilagarcía, con tres unidades y 11 estudiantes.

«Amencer-ASPACE es un buen ejemplo de cómo estas ayudas se traducen en oportunidades y apoyos concretos para los chicos y sus familias», señaló Losada.

La inversión destinada a estas ayudas educativas en la provincia de Pontevedra alcanzó exactamente los 10.318.947 euros en el curso 2025-2026, su cifra más alta desde 2018. Desde el curso 2018-2019, el número de beneficiarios ha aumentado un 140,6%, mientras que los fondos destinados a estas prestaciones han crecido un 158,1%, desde cerca de cuatro millones hasta más de 10,3 millones.

Además, permanece abierto hasta el 10 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas del curso 2026-2027. Pueden acceder a ellas, entre otros, alumnos con discapacidad, trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje, trastorno del espectro autista (TEA) o altas capacidades.

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Las prestaciones pueden sufragar enseñanza, material escolar, transporte, comedor, residencia o reeducación pedagógica y del lenguaje. La convocatoria mantiene además una ayuda complementaria de 400 euros para afrontar gastos adicionales de las familias.