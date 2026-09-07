Inclusión
Más de 10 millones para apoyar a 6.660 alumnos con necesidades educativas en Pontevedra
Los tres centros de educación especial de Amencer-ASPACE cuentan con 61 estudiantes beneficiarios de estas ayudas, cuyo plazo de solicitud para el próximo curso termina el 10 de septiembre
H.D.
Los 61 alumnos escolarizados en los tres centros de educación especial de Amencer-ASPACE en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa reciben ayudas estatales destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). En el conjunto de la provincia, estas prestaciones alcanzaron durante el curso 2025-2026 a 6.660 estudiantes, con una inversión superior a los 10,3 millones de euros.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, conoció este lunes el funcionamiento del Centro de Atención Integral (CAI) de Amencer-ASPACE en Lourizán, acompañado por el presidente de la entidad, Carlos Godoy, y su gerente, Mónica Touriño.
Amencer-ASPACE dispone de 14 unidades educativas repartidas entre sus tres centros. Lourizán cuenta con cuatro unidades y 17 estudiantes; Vigo, con siete y 33 alumnos; y el CAI Princesa Letizia de Vilagarcía, con tres unidades y 11 estudiantes.
«Amencer-ASPACE es un buen ejemplo de cómo estas ayudas se traducen en oportunidades y apoyos concretos para los chicos y sus familias», señaló Losada.
La inversión destinada a estas ayudas educativas en la provincia de Pontevedra alcanzó exactamente los 10.318.947 euros en el curso 2025-2026, su cifra más alta desde 2018. Desde el curso 2018-2019, el número de beneficiarios ha aumentado un 140,6%, mientras que los fondos destinados a estas prestaciones han crecido un 158,1%, desde cerca de cuatro millones hasta más de 10,3 millones.
Además, permanece abierto hasta el 10 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas del curso 2026-2027. Pueden acceder a ellas, entre otros, alumnos con discapacidad, trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje, trastorno del espectro autista (TEA) o altas capacidades.
Las prestaciones pueden sufragar enseñanza, material escolar, transporte, comedor, residencia o reeducación pedagógica y del lenguaje. La convocatoria mantiene además una ayuda complementaria de 400 euros para afrontar gastos adicionales de las familias.
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