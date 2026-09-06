«Sonríe Caldas», el ‘pique’ más solidario

Lo de menos era el resultado, del que nadie suele acordarse pasados unos días. Lo importante es ayudar y eso es lo que hacen desde haca siete años en el campo de As Corticeiras en el partido «Sonríe Caldas», una cita que mide las fuerzas de equipos de emergencias y de la Guardia Civil para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer.

Empezó en su día como un ‘pique’ entre dos amigos y ahora es ya una cita solidaria consolidada en Caldas de Reis. Con entradas a tres euros, la iniciativa sumaba además con una recogida de alimentos no perecederos en el propio campo, para su entrega posterior a Cáritas, que se encarga de su distribución entre familias necesitadas.

Detrás de la organización se encuentran, entre otros, David Torres, portavoz de Protección Civil de Caldas, que junto a Mario, agente de la Guardia Civil, impulsó una idea que nació casi por casualidad. «Fue el típico pique que hay. Trabajamos siempre juntos y al final casi nunca hacemos nada fuera del trabajo», recuerda Torres. De aquella conversación surgió la propuesta. La continuidad año tras año tiene mucho que ver con la respuesta del público. «Cada año siempre recaudamos un poquito más que el anterior», explica David Torres, que confía en mantener la convocatoria durante mucho tiempo.

Buena parte de la recaudación, 2.167 euros el pasado año, procede de las entradas, aunque el proyecto se sostiene también gracias a la colaboración de numerosos establecimientos y empresas de la zona. «Cada persona paga tres euros para acceder al partido y después tenemos también la colaboración de patrocinadores», explica el portavoz de Protección Civil. Los negocios realizan sus aportaciones para contribuir a los gastos de organización y a la causa solidaria.

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El cartel de esta edición reflejaba también el importante respaldo del tejido comercial y empresarial de la comarca, con decenas de negocios colaborando en una jornada que combina deporte y solidaridad. Sobre el terreno de juego estaban el propio David Torres, al igual que Mario. El enfrentamiento reúne a integrantes vinculados a los servicios de emergencias frente a miembros de la Guardia Civil, aunque su carácter competitivo queda en segundo plano frente al objetivo común.