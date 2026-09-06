Lo que revelan las jugueterías: «Hay adultos que no compran juguetes que 'no hacen nada' y lo que tiene que hacer un niño es jugar con su imaginación»

Entre las diferentes tendencias a la hora de jugar hay dos ganadoras claras: los juegos educativos y los distintos juguetes de moda. Pero las diferentes jugueterías de Pontevedra cuentan sus propias historias según su experiencia y algunos detalles dan sobre qué pensar.

Desde alguna tienda sale la opinión de que hay dos tipos de padres: por un lado, los clásicos que buscan un medio para que el niño se divierta y a la vez aprenda; y por otro, aquellos que se inclinan por lo que incluya música, interactividad o pantallas.

En estos casos, los niños ya están influenciados por sus padres y su atención se dirige hacia lo que ellos les enseñan, en parte por costumbre y en parte porque saben cuáles son aquellos juegos que no les van a comprar.

Tania y Bianca corroboran este rumbo tomando como ejemplo lo que ven en el día a día de la juguetería Din y Don, junto a la Fonte dos Nenos: «Al niño, de entrada, le puede dar igual con qué jugar. Es el padre el que acaba trasladando a veces su preferencia al niño».

Tabién hay padres que llegan a la tienda con un rechazo a los juguetes que «no hacen nada»: «Muchas veces los adultos no entienden el comprar un juguete que no haga nada, porque es el '¿Y qué va a hacer el niño con él?'».

Tiene que tener luces, algún ruido o algún elemento que haga algo por sí solo. En estas ocasiones, el hecho de que incluya pilas ya es suficiente: «Por ejemplo, un coche ya tiene que andar solo, si no no tiene sentido».

Ambas vendedoras ponen de ejemplo el clásico Playmobil: «Te dicen, 'es que no hace nada'; claro, porque lo que tiene que hacer el niño es jugar con los muñequitos y sentarse con su imaginación. Montarse ahí su juego». Como causa de esto, especulan sobre que «igual estamos acostumbrados a que todo sea tan tecnológico que parece que si no es así no vale para nada».

A pesar de esa inclinación por la dopamina instantánea, existe el extremo contrario y tiene mucha fuerza. Almudena, de la tienda A Balea das Cores en la calle Virxe do Camiño, cuenta cómo funcionan los juguetes educativos, que sirven para mejorar las capacidades de los más pequeños.

Existe la línea de los que están muy centrados en las matemáticas o las letras, pero también hay otros que incluyen ese tipo de aprendizaje de una forma más sutil: «Tengo un juego de dados en el que tienen que ir sumando bellotas. No es exactamente un juego matemático, como puede haber otros del estilo de 'tienes que hacer esta suma', pero incluye esas nociones».

Entre los niños de alrededor de los diez años, se vuelve más popular el lado de las ciencias. Tania y Bianca comentaban que los clásicos laboratorios de Cefa, como los de química casera o biología, todavía tienen mucho tirón.

Algo que también sigue teniendo mucho peso son los dibujos animados que ven: «Todo lo que sea La Patrulla Canina, las Huntrix o superhéroes tiene muchísima salida», señalan las dependientas de Din y Don.

Pero otros juguetes tan clásicos como los de madera siguen haciendo las delicias tanto de los niños como de los padres, como explica Almudena: «La gente prefiere un contacto más natural con la madera, y los que que quieren juguete educativo también buscan que sea de madera porque es más duradero».

De momento, no se pierden los juguetes de toda la vida, y se puede hasta decir que el balance general de las jugueterías parece tan positivo que incluso reciben clientes que no son aquellos para quienes están pensadas en un principio: «Vienen adolescentes y adultos a por los Funko Pop porque les gusta el coleccionismo. El anime trae esas modas», cuentan Tania y Bianca. «También hay chicas desde los 14 hasta los 20 años que nos compran los animalitos Sylvanian para coleccionarlos. Incluso hay adultos que juegan con los Lego porque les relaja».

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El mundo de los juguetes, ya amplio de por sí, se expande al observar las tendencias y preferencias de quienes los compran y de quienes juegan con ellos.