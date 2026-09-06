Prevén continuar con las obras del CEIP de Seixo sin interrumpir el curso escolar

Tras dos meses de obras en verano, la reforma del CEIP de Seixo afronta ahora una nueva fase con la coordinación entre el Concello de Marín, la dirección del centro y la empresa responsable de los trabajos para compatibilizar el desarrollo de la actuación con el inicio del nuevo curso escolar.

La alcaldesa, María Ramallo, acompañada por los concejales Manuel Santos y Marián Sanmartín, realizó ayer una visita al centro educativo para comprobar la evolución de las obras, junto con el equipo directivo del CEIP y representantes de la empresa encargada de su ejecución. La visita permitió hacer balance de los trabajos desarrollados durante el período estival y abordar la planificación de los próximos pasos de la actuación, «con el objetivo de garantizar que la continuidad de las obras sea compatible con el normal desarrollo de la actividad educativa», según el Concello.

La actuación, promovida por la Xunta con una inversión de más de 1,1 millones de euros, incluye la renovación completa de la cubierta, con una superficie de 904 metros cuadrados, la sustitución de las 182 ventanas y cuatro puertas exteriores por nuevas carpinterías de aluminio, así como la aplicación de aislamiento térmico en las fachadas, que abarca 1.939 metros cuadrados. También se renovarán los espacios interiores, con la instalación de 475 luminarias led, nuevos falsos techos redistribución de los espacios. Además, se instalará un ascensor.

Durante la visita de ayer, uno de los principales asuntos abordados fue la organización de los trabajos a partir del inicio del curso escolar para que la obra pueda continuar al tiempo que el centro recupera su actividad habitual. En este sentido, el Concello quiso conocer de primera mano tanto el estado actual de los trabajos como la planificación prevista para las próximas semanas, con el objetivo de que la intervención pueda desarrollarse con la mayor seguridad y normalidad posible para el alumnado y el personal del centro.

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Ramallo destacó la importancia de que el CEIP de Seixo esté inmerso en una actuación de estas características, que permitirá dar respuesta a necesidades históricas del edificio y dotar a la comunidad educativa de unas instalaciones «más modernas, eficientes, accesibles y confortables».