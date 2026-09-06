La matrícula en Pontevedra cae a 11.884 alumnos, 347 menos que el curso pasado

Todo listo para el inicio de un nuevo curso escolar. Material, libros y, en buena parte, las aulas que el miércoles volverán a abrirse para recibir a los estudiantes de Infantil hasta Bachillerato, además de los distintos niveles de Formación Profesional (FP). Y como es habitual en los últimos años, este regresa al cole estará marcado por la caída de la matrícula, asociado al descenso de la natalidad. Según los datos de matriculación provisionales, este nuevo curso se inicia con 347 estudiantes menos en la ciudad en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, tanto en centros públicos como concertados y privados.

Según los datos oficiales de matriculados por concellos hechos públicos este domingo por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta, en el de Pontevedra son 1.884, frente a los 112.231 del curso anterior. Por vez primera se baja de esa barrera de los doce mil estudiantes. Suponen el 53% de los 22.241 jóvenes que el miércoles regresan a las aulas en los catorce municipios de toda la comarca.

La mayor cifra de alumnos se registra en el nivel de Educación Primaria, con 4.496 niños, y es el nivel donde se produce la mayor reducción en su total de alumnos, con un 4.5% menos respecto al curso anterior, cuando se habían matriculado en el municipio 4.710 más. Ahora han 214 niños menos inscritos.

Le sigue la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 3.861, un total de 88 menos que el año pasado (con 3.949). Entre Primaria y la ESO suponen el 87% de la bajada de alumnos de todos los niveles en la ciudad, ya que entre ambos suman 302 estudiantes menos del total de 347.

Por su parte, Educación Infantil como Bachillerato rondan los 1.700 alumnos en cada caso: son 1.730 en el primer caso (57 menos que el año pasado) y 1.750 en el segundo, curiosamente cuatro más que hace un año. Completan las cifras de la ciudad los 104 matriculados en Educación Especial, que también suben ligeramente, con ocho más.

Respecto a los principales concellos de la comarca, destacan Marín, con 2.589 alumnos en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, y Sanxenxo, con 1,984. En Poio hay 1.566 y en Caldas de Reis son 1.311. En Ponte Caldelas hay 599, en Vilaboa 442, en Moraña 374 y en Cerdedo-Cotobade son 378. Baja la matrícula en todos salvo en el último concello, donde hay un alta más.

Precisamente este domingo, la Xunta difundía un vídeo en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, baba la bienvenida a los nuevos alumnos y lo hacía desde las aulas del Colegio SEI San Narciso de Marín, en el que estudió seis años en su infancia.

No es la primera vez que el presidente pontevedrés renueva sus lazos con el centro escolar en el que cursó estudios de Primaria. El pasado 3 de junio, alumnos de Cuarto de la ESO del San Narciso visitaron el Parlamento de Galicia, donde fueron recibidos por Rueda.

En este regreso al centro, el presidente de la Xunta señaló que «volver al colegio siempre tiene algo especial» y que «cuando pasan los años te das cuenta de que aquí aprendes cosas que te acompañan toda la vida».

Las seis escuelas infantiles de la Xunta arrancan este lunes

Ya lo hicieron las privadas y algunas municipales hace unos días, pero las escuelas infantiles públicas de la Xunta inician estelunes un curso que llega con 798 plazas ya adjudicadas en los 18 centros de Pontevedra y su área incluidos en los listados definitivos de admisión. La capital concentra por sí sola prácticamente la mitad de ese alumnado, con 404 niños admitidos en sus seis escuelas infantiles autonómicas, al tiempo que acapara también los centros con mayores listas de espera. También arranca la escuela infantil Príncipe Felipe de la Diputación.

La Galiña Azul de A Parda es la escuela de mayor tamaño, con 103 plazas cubiertas, seguida de O Toxo, con 90, y Campolongo, con 87. A continuación se sitúan Monte Porreiro, con 53; el Campus, con 39; y la escuela infantil del Edificio Administrativo de la Xunta, con 32. Esta última tiene un régimen específico de acceso vinculado prioritariamente al personal de la Administración autonómica. A Parda presenta la mayor lista de espera de todos los centros examinados: 32 solicitudes. El Campus ocupa la segunda posición, con 27, mientras que Campolongo se sitúa en tercer lugar, con 21.

O Toxo acumula otras 19 solicitudes pendientes. Después de Pontevedra, Marín es el municipio con mayor número de admitidos, con 97 distribuidos entre tres escuelas. Casa do Mar reúne 41, el centro de Marín contabiliza 30 y Seixo incorpora otros 26. Tras Marín aparece Poio, con 59 admitidos, seguido de Cerdedo Cotobade, con 53, los 43 de Tenorio y los diez de Cerdedo. Barro alcanza las 45 plazas cubiertas, mientras Moraña y Portas cuentan con 35 cada una. Ponte Caldelas suma 29, Vilaboa 27 y O Campo Lameiro 14.

La capital suma 46 de los 83 nuevos maestros en la comarca

Galicia incorpora a las aulas a 1.012 maestros y profesores tras aprobar las oposiciones. En el caso de Pontevedra son 46, mientras que en los demás municipios de la comarca lo harán otros 37 nuevos profesionales, repartidos del siguiente modo: Marín (15), Sanxenxo (4), Poio (3), Portas (3), Caldas (2), Cerdedo Cotobade (2), Moraña (2), Ponte Caldelas (2), Vilaboa (2), A Lama (1) y Barro (1).

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Según la Xunta las nuevas incorporaciones tienen una edad media de 32,4 años. Están en sus respectivos centros desde el martes pasado. El 70% son mujeres, un total de 708, mientras que el 30% (304 personas) son hombres. Los más jóvenes son siete maestros nacidos en 2003 y la persona de más edad que obtuvo plaza fue un docente de Enseñanza Secundaria nacido en 1967.