Marín premia a quienes hacen historia desde el mar, el comercio, los bolillos y la danza

El mar, el comercio de proximidad, los bolillos y la danza se convirtieron este domingo en protagonistas de los Premios Facendo Historia 2026, que reconocieron en Marín la trayectoria de cuatro asociaciones y concedieron una mención especial al Ballet de Galicia ‘Diego Landín’. La XIII edición de estos galardones puso así el acento en proyectos colectivos que han contribuido desde diferentes ámbitos a preservar la identidad y dinamizar la vida social, económica y cultural del municipio.

La entrega se celebró en el Salón de Plenos dentro de las Xornadas-Reencontro coa Historia de Marín, promovidas por el Club de Opinión Portocelo y coordinadas por Ángel García Carragal.

El protagonismo pasa a los colectivos

Esta edición se diferenció de convocatorias anteriores por situar en primer plano el asociacionismo, el trabajo comunitario y el emprendimiento, frente al protagonismo individual de otros años. María Ramallo incidió durante su intervención en esa idea: «Un pueblo no se construye desde la individualidad. Todos somos necesarios. Pero es en el trabajo común donde surgen las mejores redes de apoyo».

La Asociación por un Museo do Mar para Marín fue distinguida por su labor de recuperación y divulgación del patrimonio marítimo local. Su trabajo incluye iniciativas como el Festival de Cine do Mar y la recopilación de piezas y documentos relacionados con la historia marinera.

También recibió el premio Opromar, la Organización de Productores de Pesca del Puerto de Marín, tanto por su papel en el sector pesquero como por las campañas desarrolladas para visibilizar el trabajo de las mujeres del mar y promover la igualdad.

Un momento del acto de entrega de los Premios Facendo Historia 2026 celebrado en Marín. / Gustavo Santos / FDV

El reconocimiento al comercio de proximidad recayó en Estrela de Marín, cuya trayectoria combina la defensa de los comerciantes con nuevas herramientas de dinamización, como la aplicación Comercio de Marín, la mascota Estrelín y campañas ligadas a las principales fechas comerciales del calendario.

Bolymar, por su parte, fue premiada por años de trabajo en la conservación y divulgación del encaje de bolillos y por convertir Marín en punto de encuentro de cientos de palilleiras y laboreras. La asociación ha servido además como espacio de convivencia para numerosas mujeres.

La danza y los 140 años del Puerto

La mención especial fue para el Ballet de Galicia ‘Diego Landín’, por haber consolidado desde Marín un proyecto pedagógico de danza clásica y contemporánea con proyección más allá del municipio. Ramallo destacó la decisión de Landín de regresar a su localidad para desarrollar la academia: «Apostar por tu pueblo es de valientes».

La jornada incorporó además un reconocimiento que no figuraba entre los premios anunciados inicialmente. El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, recibió un detalle conmemorativo con motivo del 140 aniversario del nombramiento del Puerto de Marín como Puerto de Interés General del Estado.

Noticias relacionadas

El acto terminó con la fotografía de grupo y un encuentro en el hall, donde estaba programada la actuación de la Coral Lembranzas.