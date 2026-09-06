Lores celebra el éxito de la Feira Franca en sus «bodas de plata», que contaron con una asistencia masiva

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se pronunció esta mañana desde las fiestas de Marcón para valorar de manera muy favorable el desarrollo de la Feira Franca en su vigésimoquinta edición. El regidor destacó un hito histórico en la afluencia y el éxito rotundo en la organización del evento, que ya es una referencia incluso fuera de la ciudad y que, según sus palabras, «va a tener muchísimos años de vida».

Uno de los aspectos que más enfatizó Lores fue el civismo y el adecuado comportamiento de las miles de personas que colmaron las calles: «Quiero agradecer el comportamiento de los participantes porque no hubo ningún incidente de gravedad, a pesar de que miles de personas se acercaron a Pontevedra».

La jornada transcurrió con una total tranquilidad, dentro de lo que cabe en un acto tan festivo, desde las primeras horas de la mañana con la instalación de los puestos y la decoración y las mesas de comidas, hasta la noche.

Para ayudar a garantizar esa seguridad, se contó con la labor de todo un equipo de sanitarios y la organización municipal, que estuvieron pendientes de los pequeños obstáculos y de la toma de decisiones sobre la marcha. El alcalde agradeció de forma directa el trabajo de todos los sectores que colaboraron en la logística del evento; trabajadores municipales, del comercio o de la hostelería.

La Feira Franca, en sus «bodas de plata», cumplió con las expectativas de los públicos locales y también con las de aquellos llegados desde fuera de Galicia. Cuidando su declaración de Festa de Interese Turístico, la recreación histórica estuvo acompañada por decenas de personas que llenaron las diversas actividades programadas, como los talleres de tiro con arco o esgrima y los variados desfiles y espectáculos.

Entre los principales logros de la Feira, destacó el gran éxito de la actuación inaugural, diseñada por Pablo Méndez Performances para la noche del viernes en la Praza da Ferrería y especialmente concebida para el aniversario de la celebración.

Las justas volvieron a llenar la plaza de toros con un emocionante espectáculo que mantuvo al público enganchado de principio a fin. El tradicional traslado del vino inundó el casco histórico con mareas de familias y amigos. La gran novedad de este año, la llegada de la cerveza del Ollo Redondo por el río Lérez, aunque en palabras de Lores necesitaba una mejor planificación, tuvo una calurosa acogida y promete consolidarse como una esperada actividad.

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Lores concluyó su valoración reafirmando la fortaleza de la Feira Franca, que ya es la fecha favorita del año de muchos pontevedreses, y mostró su orgullo por el relevo generacional que indica su éxito.