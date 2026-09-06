Los dardos ganan terreno en la Boa Vila

Los dardos viven un momento de crecimiento en Pontevedra. Lo que durante años fue una afición vinculada principalmente a partidas informales en bares se ha convertido en una disciplina con torneos, desplazamientos y una comunidad cada vez más amplia. Buena prueba de ello fue el V Torneo de Dardos Ciudad de Lérez, celebrado hace unos días en la Casa Cultural de Salcedo, que reunió a alrededor de 90 participantes, según la organización.

Los jugadores llegaron no solo del entorno de Pontevedra, sino también de Vigo, Ourense y A Coruña. Para Sergio Acuña, tesorero del club Meira Darts, organizador del campeonato, la cifra confirma la evolución de un evento que nació con una dimensión mucho más modesta alrededor del Bar Meira.

«Empezó a haber mucha afición a los dardos y a la gente le gusta jugar en presencial», explica Acuña. Paradójicamente, la tecnología está también detrás de ese renovado interés por los campeonatos presenciales. Las máquinas actuales permiten disputar partidas online contra rivales situados a kilómetros de distancia, algo que ha reducido la necesidad de desplazarse entre establecimientos.

Sin embargo, esa facilidad ha provocado también el efecto contrario. «Las máquinas ahora permiten jugar todo online y es más difícil verse en campeonatos. Estas competiciones hacen que puedas verle la cara al que tienes enfrente, lo que siempre gusta», resume.

Movilidad para participar en campeonatos

Los integrantes de Meira Darts participan habitualmente en campeonatos gallegos y se desplazan también a otros puntos de España e incluso Portugal. «Siempre hay algún campeonato y pensamos: qué menos que hacer uno aquí en Pontevedra», señala Acuña.

El «Ciudad de Lérez» nació precisamente con esa idea. Su primera edición se disputó en la Casa Cultural de Marcón y posteriormente encontró acomodo en Salcedo, una ubicación que, según la organización, facilita también la participación de jugadores procedentes de otros municipios.

Este año el torneo se desarrolló en modalidad cricket y se estructuró en tres categorías generales, además de un cuadro femenino. La inscripción tenía un precio de 15 euros y el ganador de la primera categoría recibía un premio de 300 euros, además de los correspondientes trofeos.

En la máxima categoría, el triunfo fue para Víctor Otero, por delante de Lache, Iván Queiruga y Pochi. Otero es un habitual del panorama competitivo y cuenta con experiencia en campeonatos gallegos, nacionales e internacionales.

La segunda categoría tuvo como ganador a Fon, seguido por Diego Alonso, Loureiro y Titín. En tercera se impuso Gaucha, con Chinto, Santi y Chucky completando los primeros puestos. Gaucha fue además segunda en el cuadro femenino, donde la victoria correspondió a Lucía y Lara finalizó tercera.

Entrega del premio al campeón Víctor Otero. / FdV

Cada vez más jóvenes y más mujeres

La mayor presencia de mujeres es uno de los cambios que la organización ha detectado en los últimos años. «Ahora están participando muchas más mujeres», celebra Acuña. Algunas comienzan acompañando a sus parejas o amigos, prueban a lanzar y terminan incorporándose con regularidad a las competiciones.

El tesorero de Meira Darts incluso cuestiona que sea necesario mantener una categoría femenina separada, ya que en los dardos las diferencias físicas no son determinantes. «Hay chicas que juegan muy bien, campeonas gallegas, y pueden ganar en cualquier categoría a cualquiera», sostiene.

La diversidad también se aprecia en las edades. Entre los aficionados pueden encontrarse jugadores de 35 años y otros que superan los 60, mientras empiezan a incorporarse jóvenes que conocen esta disciplina acompañando a sus padres.

Ese abanico de perfiles contribuye a generar un ambiente que el club considera esencial. «Hay muy buen rollo entre todos, muy buen trato y mucho respeto. Al final nos juntamos y vamos a pasarlo bien», explica.

La convivencia comenzó este año antes de la competición. Como novedad, Meira Darts organizó una comida previa con paella y churrasco para los participantes que quisieran sumarse. Unas 40 personas participaron, reforzando el carácter social de una cita que busca ir más allá del resultado deportivo.

El club organizador nació alrededor de una cafetería. «El Meira es una cafetería. Empezamos poco a poco y nos metimos en querer hacer un club», recuerda Acuña. Desde entonces, la entidad ha ido ampliando su actividad y ofreciendo a los aficionados más oportunidades para entrenar y competir.

El mundo de los dardos electrónicos cuenta además con distintas marcas y sistemas, entre ellos Radical, utilizado en esta edición, además de otras plataformas. A ello se suman las tradicionales dianas de sisal y punta de acero, vinculadas al circuito federado.

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El torneo cumple también una función económica. Participar en campeonatos fuera de Galicia supone afrontar desplazamientos y otros gastos, así que iniciativas como el «Ciudad de Lérez» permiten generar recursos para financiar la actividad del club. Entre inscripciones, consumiciones y la comida organizada este año, Acuña calcula que el evento pudo dejar alrededor de 1.500 euros, una vez descontados premios y gastos.