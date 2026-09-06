Cerveza llegada a través del Lérez

La Feira Franca de este año incorporó una novedad basada en la tradición cerveza artesanal: el desembarco en el puente de O Burgo de la cerveza Ollo Redondo. El párroco de Lérez, Manuel Chouciño, se embarcó en una travesía por el río para transportar los barriles hasta la Alameda de Pontevedra. Descargando los barriles en el puente, a la comitiva eclesiástica la acompañaron el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y el edil de Cultura Demetrio Gómez.

La cerveza Ollo Redondo se elabora en colaboración con la empresa local Nasa. El nombre viene a referenciar a San Benitiño de Ollo Redondo y busca afianzar una relación con el monasterio de Lérez. Es una IPA combinada con un 18% de mosto de albariño, por lo que tiene un sabor particular.

Inicialmente, el desembarco estaba previsto para las 11.00 horas, pero la marea obligó a atrasarlo hasta las 13.15. El puente, adornado con dornas a vela tradicionales, vio pasar a decenas de pontevedreses que no se querían perder la novedad.

Al sacerdote de Lérez le acompañó un reducido grupo de monjes benedictinos que se mostraron encantados de participar en la recreación, si bien el barco, como comentaron algunos vecinos, no tenía el aspecto más adecuado para la temática. No obstante, la idea fue bien recibida, con humor, y alguna asistente comentó que «los barriles flotan y deberían dejar caer alguno...».

«El desembarco fue un poco improvisado, al ser la primera vez que se hace», tuvo que admitir el alcalde. «Un poco en colaboración, el Concello y el monasterio tenemos que mejorarlo desde el punto de vista de la escenificación medieval».

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Lores expresó que este nuevo acto llega para enriquecer la celebración: «En todos los monasterios se hacía cerveza artesanal para venderla en la ciudad». Fue subida por el casco histórico hasta la Alameda y los primeros vasos fueron gratuitos.