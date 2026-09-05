Valongo reparte 5.000 filloas en una cita gastronómica que cumple 48 años

La parroquia de Valongo es este fin de semana uno de los grandes puntos de encuentro festivos y gastronómicos de Cerdedo Cotobade con la Festa da Filloa, en la que se han degustado alrededor de 5.000 unidades de este producto tradicional y que ha contado con una importante participación vecinal y de visitantes.

Trabajo de elaboración de las filloas. | FDV

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, participó en los actos junto con los vecinos y con los integrantes de la organización, a los que agradeció el esfuerzo realizado para sacar adelante una convocatoria que se aproxima ya al medio siglo de historia.

Cubela destacó que «hablar de alrededor de 5.000 filloas degustadas da una buena medida del éxito de esta edición», la número 48.

La cita se desarrolló en el marco de las fiestas en honor a Nosa Señora do Libramento e incluyó propuestas gastronómicas, musicales y religiosas. Entre los momentos más destacados figuraron la tradicional churrascada, el XLVIII Concurso de Filloas y las actuaciones musicales incluidas en el programa.

La fiesta finaliza este domingo con la entrega de trofeos de la Festa da Filloa y con la misa solemne y posterior procesión, a las 13.15 horas acompañada por los Gaiteros de los Catro Vientos.

Tenorio

Por su parte, la parroquia de Tenorio acoge una programación cultural de este domingo hasta el jueves con una amplia oferta de actividades para públicos de todas las edades. Está organizada por la Banda Unión Musical de Tenorio y tiene como uno de sus principales atractivos el concierto de Antonio Barros junto a la propia Banda, previsto para el lunes, a las 22.00 horas, en el atrio de la iglesia.

Noticias relacionadas

A las 20.00 horas de este domingo el Centro Sociocultural de Tenorio acoge el espectáculo de magia «Imposibles el improbables» y el martes, en misma hora y lugar, se celebrará el espectáculo «Abordaxe Pirata». La oferta se completa con el acompañamiento musical a los actos religiosos. Foula participará los días 8 y 10 de septiembre, mientras que Os Trazantes actuarán el día 9.