Triatlón
Un triatleta de 89 años, entre los 28 mayores de 80 que competirán en la Gran Final de Pontevedra
Un estadounidense de 89 años será el participante más veterano y el pontevedrés Manuel Cruces, de 82, representará a Galicia
Veintiocho deportistas mayores de 80 años competirán en la Gran Final de los Mundiales de Triatlón de Pontevedra, una participación que llevará hasta las pruebas de grupos de edad a atletas de hasta 89 años. El más veterano será un estadounidense nacido en 1937.
Entre los inscritos hay 11 participantes de 80 años, cuatro de 81, otros cuatro de 82, dos de 83, uno de 84, cuatro de 85, uno de 87 y el citado deportista de 89 años. Del total de 28 triatletas que ya han superado las ocho décadas, seis son mujeres y 22 hombres.
La representación internacional será amplia. Estados Unidos contará con nueve participantes y Reino Unido con siete, mientras que Australia aportará tres. También habrá deportistas de Canadá, Líbano, Francia, Japón, Argentina, Luxemburgo, Suiza, Italia y España.
La presencia española tendrá además sello local. El pontevedrés Manuel Cruces, de 82 años, será el único participante europeo procedente del sur de los Pirineos y ya ha competido anteriormente en campeonatos internacionales celebrados en la ciudad.
Además, ocho de estos deportistas veteranos tienen previsto disputar más de una disciplina durante la Gran Final de Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo
- Muere un hombre en la parroquia de Alba, en Pontevedra, tras ser rescatado del interior de una piscina
- Recta final para el parque comercial de O Vao en Pontevedra tras 25 años de trámites y obras
- La presencia de Mariano Rajoy y la fuerte división política local marcan el acto en apoyo a Ceuta en Pontevedra
- La Xunta gestiona la luz verde ambiental para desdoblar el corredor de A Lanzada en Sanxenxo
- La marea obliga a aplazar a las 13.15 el desembarco medieval de la cerveza Ollo Redondo
- Calor medieval de más de 35 grados para celebrar la XXV Feira Franca de Pontevedra
- De Nueva York a Pontevedra: las «cookies» gigantes de moda adaptadas al paladar gallego