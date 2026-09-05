Un triatleta de 89 años, entre los 28 mayores de 80 que competirán en la Gran Final de Pontevedra

Veintiocho deportistas mayores de 80 años competirán en la Gran Final de los Mundiales de Triatlón de Pontevedra, una participación que llevará hasta las pruebas de grupos de edad a atletas de hasta 89 años. El más veterano será un estadounidense nacido en 1937.

Entre los inscritos hay 11 participantes de 80 años, cuatro de 81, otros cuatro de 82, dos de 83, uno de 84, cuatro de 85, uno de 87 y el citado deportista de 89 años. Del total de 28 triatletas que ya han superado las ocho décadas, seis son mujeres y 22 hombres.

La representación internacional será amplia. Estados Unidos contará con nueve participantes y Reino Unido con siete, mientras que Australia aportará tres. También habrá deportistas de Canadá, Líbano, Francia, Japón, Argentina, Luxemburgo, Suiza, Italia y España.

La presencia española tendrá además sello local. El pontevedrés Manuel Cruces, de 82 años, será el único participante europeo procedente del sur de los Pirineos y ya ha competido anteriormente en campeonatos internacionales celebrados en la ciudad.

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Además, ocho de estos deportistas veteranos tienen previsto disputar más de una disciplina durante la Gran Final de Pontevedra.