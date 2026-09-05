Sanxenxo elabora la tortilla más grande del mundo: 17.000 huevos y 10.000 raciones

Miles de personas se acercaron en el mediodía de este sábado a Sanxenxo para ver elaborar y probar la tortilla más grande del mundo con y sin cebolla, cocinada por la empresa El Huevo de la Abuela, con sedes en Palas de Rei y Melide.

Un total de 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite, 30 kilos de sal y una sartén gigantesca fueron los principales ingredientes de este gran reto, pero no los únicos. Una sartén de seis metros de diámetro y la pericia de 72 personas a los fogones completaron una hazaña que se realiza, por tercera vez, en la historia, pero, por primera vez, con cebolla de Sanxenxo.

Volteo de la tortilla gigante / FdV

La expectación era máxima en torno a las 13.30 horas cuando se acercaba el momento de voltear la sartén. Para realizar esta operación fue necesaria una grúa de 75 toneladas, además de una gran precisión por parte de las personas encargadas de manipular la sartén. Se hizo con éxito y con apenas vertido de huevo.

Una vez destapada comenzó el reparto de las 10.000 raciones a un precio de tres euros cada una. La iniciativa tiene un componente solidario. La recaudación obtenida con el reparto se destinará a fines benéficos, por lo que el espectáculo gastronómico tiene también una vertiente social. A partir de las 14.15 comenzaron a abrirse las colas del reparto de tortilla con y sin cebolla entre los miles de asistentes.

Público que asistió al récord / FdV

El reto se enmarca en las actividades vinculadas a la Feira da Cebola y las celebraciones de Santa Rosalía, por lo que este producto ha tenido un protagonismo especial durante la jornada. De esta forma, Sanxenxo no solo logra una elaboración de dimensiones récord, sino también vincular el desafío a uno de los productos de la celebración y al propio territorio.

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Manuel Casal, propietario de la empresa promotora, ha agradecido “el interés mostrado desde el primer momento por el Concello de Sanxenxo y la hostelería local para acoger este reto”.